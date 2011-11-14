رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای با پیشنهاد آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات تعداد 912 نفر از محکومان محاکمِ عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، موافقت کردند.