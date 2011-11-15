قهرمان دسته یک کشتی کشور در دربی مازنیها شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مجاهدان صنعت برق گلوگاه که در پی انصراف تیم گاز مازندران از هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، جام ولایت حاضر شد، با نتیجه سنگین هفت بر صفر برابر میهمان خود تیم ثامن‌الحجج (ع) سبزوار تن به شکست داد.

دو تیم عصر دوشنبه در گلوگاه به مصاف هم رفتند.

در نتایج انفرادی مسابقه دو تیم کشتی گیران تیم ثامن‌الحجج (ع) از کم تجربگی تیم مجاهدان صنعت برق گلوگاه نهایت استفاده را بردند و پیروزی شیرینی را در خارج از خانه رقم زدند.

در نتایج انفرادی مسابقه دو تیم در وزن 55 کیلوگرم عبداله فولادوند از ثامن‌الحجج (ع) برابر میثم محمودجانلو پیروزشد و در60 کیلوگرم کمیل ذبیحی در دو تایم از سد هادی فرح زاده گذشت.

محسن جهانبخشیان با نتیجه مشابه یک برصفر در دو تایم برابر علی‌اصغر طهماسبی در 66 کیلوگرم صاحب برتری شد و در74 کیلوگرم رضا بیات با نتیجه قاطع هفت بر صفر در دو تایم مهدی مردانی را از پیش رو برداشت.

در84 کیلوگرم، سعید ریاحی از سعید میرزاپور امتیاز با ارزشی گرفت و در96 کیلوگرم عرفان امیری با تجربه برابر مصطفی محمودجانلو به برتری دست یافت.

در وزن 120 کیلوگرم، پرویز هادی در حالی که در تایم اول با نتیجه قاطع چهار برصفر مهرداد تمدنی را شکست داده بود.

در تایم دوم این کشتی گیرجویای نام را ضربه فنی کرد تا قهرمان لیگ دسته یک شکست سنگینی را در ابتدای این مسابقات تجربه کند.

در دیگر دیدار این گروه تیم سایپای شمال تنکابن دیگر نماینده مازندران که در هفته نخست یک پیروزی با ارزش دست یافته بود، در دیداری خارج ازخانه با نتیجه پنج بر دو مغلوب میزبان خود تیم نیروی زمینی ارتش شد.

در این گروه این هفته تیم تله کابین گنجنامه همدان استراحت داشت.