به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند دوشنبه شب در چارچوب تورنمت چهارجانبه‌ای که در اصفهان برگزار شده است، در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی فوتسال روسیه رفت و در پایان با نتیجه نزدیک ۴ بر ۳ متحمل شکست شد.

بازیکنان گیتی پسند در نیمه نخست این دیدار نتوانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و با شکست ۳ بر ۱ مقابل روسیه به رختکن رفتند.

تیم اصفهانی در نیمه دوم عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست گل‌های خورده را جبران کند اما با توجه به برتری تیم ملی روسیه نتوانستند این نتیجه را حفظ کنند و و این دیدار در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ به سود روسیه به پایان برسد.

گل‌های تیم گیتی پسند در این دیدار را افشین کاظمی، سجاد بندی سعدی و محمد وزیرزاده به ثمر رساندند و برای تیم ملی روسیه ترورزیف، آبراموف و سرگی سرژف (۲ بار) گلزنی کردند.