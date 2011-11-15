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۲۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

در دیداری دوستانه/

تیم فوتسال گیتی‌پسند مقابل تیم ملی روسیه متوقف شد

تیم فوتسال گیتی‌پسند مقابل تیم ملی روسیه متوقف شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال گیتی پسند دوشنبه شب در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال روسیه متحمل شکست چهار بر سه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند دوشنبه شب در چارچوب تورنمت چهارجانبه‌ای که در اصفهان برگزار شده است، در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی فوتسال روسیه رفت و در پایان با نتیجه نزدیک ۴ بر ۳ متحمل شکست شد.

بازیکنان گیتی پسند در نیمه نخست این دیدار نتوانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و با شکست ۳ بر ۱ مقابل روسیه به رختکن رفتند.

تیم اصفهانی در نیمه دوم عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست گل‌های خورده را جبران کند اما با توجه به برتری تیم ملی روسیه نتوانستند این نتیجه را حفظ کنند و و این دیدار در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ به سود روسیه به پایان برسد.

گل‌های تیم گیتی پسند در این دیدار را افشین کاظمی، سجاد بندی سعدی و محمد وزیرزاده به ثمر رساندند و برای تیم ملی روسیه ترورزیف، آبراموف و سرگی سرژف (۲ بار) گلزنی کردند.

کد مطلب 1460425

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