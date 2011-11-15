جشنواره فیلم کودک باید ایجاد نشاط و ابتکار کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به قابلیتها و تواناییهای بالای اصفهان اشاره کرد و یادآور شد: در سه دوره تاریخی سلجوقیه، آل بویه و صفوی پایتخت ایران بوده است و اکنون نیز به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، شاهد بازگشت جشنواره بینالمللی فیلم کودک به خانه خود است.
سینمای کودک در اصفهان تاسیس میشود
سقائیان نژاد در ادامه با اشاره به اینکه سینمای اختصاصی کودک در اصفهان تاسیس خواهد شد اظهار داشت: تحقق چنین امری تحولی بنیادی و جهشی بزرگ برای افزایش تولیدات سینمای کودک و نوجوان خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اصفهان دارای خواهر خواندههای بسیاری است اظهار داشت: سال آینده از حضور این خواهر خواندهها نیز در بیست و ششمین جشنواره بهرهمند خواهیم شد.
شهردار اصفهان یادآور شد: بیشک با استفاده از تمامی ظرفیتهای اصفهان سال آینده، جشنواره بیست و ششم را بهتر از هر زمان دیگری برگزار میکنیم.
وی تقارن برگزاری این جشنواره با برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد را نکتهای مهم خواند و تصریح کرد: این جشنواره با حضور بازیگران فرهیخته و در حضور مخاطبان علاقه مند برگزار خواهد شد.
بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار میشود.
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