فرانسه نیز به صف مخالفان اقدام نظامی علیه ایران پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبررگزاری فرانسه، آلن ژوپه که پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می‌کرد، مدعی شد: این روشن است که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران در راستای پروژه خود برای ساخت بمب اتمی پیشرفت‌هایی به دست آورده است.

به ادعای وی این خطر بزرگی برای ثبات منطقه و جهان است.

روز گذشته گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان نیز استفاده از گزینه نظامی برای حل موضوع هسته‌ای ایران را "غیر سازنده" دانست.

مخالفت فرانسه و آلمان در حالی است که "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس دراقدامی نسبتاً هماهنگ با آمریکا گفت که اگر در طولانی مدت توافقی در خصوص موضوع هسته ای ایران بوجود نیاید این کشور راه حل نظامی را کنار نمی گذارد.

هیگ افزود: ما در حال حاضر اقدام نظامی را مورد برسی قرار نمی دهیم و از آن طرفداری هم نمی کنیم اما در همان حین در آینده تمامی گزینه ها بر روی میز باقی خواهد ماند.



باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار اتخاذ موضعی واحد در برابر ایران شده است.