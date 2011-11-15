داوران بخش خیابانی و صحنه ای جشنواره تئاتر مقاومت اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی هیئت های داوری بخش نمایش های خیابانی و صحنه ای جشنواره عبارتند از: بخش نمایش های خیابانی جشنواره: چیستا یثربی، کیومرث مرادی و سیروس کهوری نژاد - بخش نمایش های صحنهای جشنواره: داود رشیدی، سعید کشن فلاح، حسین مسافر آستانه، عبدالحی شماسی و امیر دژاکام.
سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در بخشهای مسابقه صحنه ای، بین الملل، مسابقه آثارعروسکی و کودک و نوجوان، ویژه، خیابانی و تولید نمایشنامه و نمایشنامه خوانی به همت بنیاد فرهنگی روایت و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و مرکز هنرهای نمایشی به دبیری حسین پارسایی از ۲۸ آبان تا سوم آذر همزمان با هفته بسیج برگزار میشود.
به گزارش مهر، تالار جدید التاسیس حافظ که چهارشنبه ۲۵ آبان ماه افتتاح خواهد شد به جمع میزبانهای جشنواره مقاومت امسال اضافه می شود.
در مجموع اغلب تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر (به جز سالن اصلی)، تالار مولوی، تالار حافظ، تالار هنر، تماشاخانه سنگلج، تالار وحدت ( مراسم اختتامیه)، خانه نمایش اداره تئاتر، تماشاخانه شماره یک ایرانشهر، تماشاخانه مهر و تماشاخانه اندیشه از جمله تالارها و تماشاخانه های هستند که حضور گروه های نمایشی و اجراهای جشنواره تئاترمقاومت در آنها صورت می گیرد.
در این دوره از جشنواره طراحی پوستر را مرتضی فرهنگی بر عهده داشته، مدیر ارتباطات و امور رسانهای یزدان عشیری، سردبیر کاتالوگ سید محمدتقی هاشمپور، سردبیر بولتن و سایت جشنواره جلیل اکبری صحت، امور عکس بر عهده مسعود پاکدل بوده است.
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