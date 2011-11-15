توسعه خدمات حمل و نقلی جنوب کرج نیازمند مشارکت شهرداران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرج در محمدشهر اظهار داشت: شهرداران شهرهای تابعه این شهرستان به ویژه جنوب کرج باید با همکاری و تعامل خود با سازمان اتوبوسرانی کرج توسعه خدمات حمل و نقل به مردم را توسعه دهند.

وی افزود: تشکیل سازمان اتوبوسرانی جنوب کرج از جمله طرح های مناسبی است که در دستور کار قرار می گیرد اما تا زمان تحقق این طرح باید با تعامل و همکاری مطلوب زمینه خدمت رسانی مناسب به مردم این مناطق را فراهم کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه سازمان حمل و نقل اتوبوسرانی شهرداری کرج تنها سازمان این شهرستان است، یادآور شد: شهرداران شهرهای تابعه شهرستان با همکاری تنگاتنگ خود می توانند این سازمان را در جهت خدمت رسانی مطلوب تر به مردم یاری دهند.

فرماندار کرج در ادامه سخنان خود از فعالیت 50 دستگاه اتوبوس در جنوب کرج خبر داد و گفت:‌ علاوه بر این تعداد، 15 دستگاه میدل باس نیز نسبت به جابه جایی مردم اقدام می کند.