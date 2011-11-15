258 هزار هکتار اراضی قابل کشت در شهرستان زنجان است

محمد رضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 15 درصد اراضی کشاورزی شهرستان زنجان از آب بهره مند هستند و به صورت آبی کشت می شود.

وی متوسط اراضی آبی استان را 25 درصد اعلام کرد و ادامه داد: اراضی آبی شهرستان زنجان 10درصد کمتر از اراضی آبی استان است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: یک چهارم محصولات کشاورزی در شهرستان زنجان تولید می شود که در تولیدات محصولات زراعی 397 هزار تن، محصولات باغی 145 هزار تن و محصولات دامی 50 هزار تن که در مجموع نیم تن محصولات در شهرستان زنجان تولید می شود.

نهاوندی پور افزود: 274هزار بهره بردار کشاورزی وجود دارد که بیش از 110 هزار از این بهره برداران در شهرستان زنجان هستند و در این راستا سازمان جهاد کشاورزی با شش مرکز خدمات کشاورزی ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: در شهرستان زنجان 13 شرکت خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند و خدمات کشاورزی از قبیل کود شیمیایی، سم و غیره را به کشاورزان دارند.

مدیر کل جهاد کشاورزی در ادامه گفت: در استان زنجان سالانه 43 هزار تن شیر توسط شش کارخانه فرآوری تولید می شود که از این مقدار 120 هزار تن از شیر را شهرستان زنجان تولید می کند.

نهاوندی پور یاد آورشد: شهرستان زنجان با تولید 69 هزار تن سیب در سال، تولید 120 هزار تن پیاز، مقام اول را در استان دارد.

وی مهمترین پروژه در دست اجرای شهرستان زنجان را طرح آبیاری قطره ای -طیفی در زراعت یاد کرد و گفت: با استفاده از نوارهای طیفی –قطره ای زراعی تا الان دو هزار و 500 هکتار آبیاری نواری و طیفی صورت انجام گرفته است که مقام اول را در استان در اجرای این طرح داشته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان زنجان بیان کرد: اجرای این طرح باعث شده که عملکرد آبیاری قطره ای - طیفی سه برابر شود که برداشت پیاز امسال از 30 تن در هکتار به 120 تن در هکتار رسیده از این رو این طرح قیمت تمام شده را کاهش و عملکرد برداشت را افزایش می دهد.

نهاوندی پور گفت: در استان زنجان 25 مرکز تولید نهال در استان زنجان فعالیت دارد که 50 درصد این مراکز در شهرستان زنجان است و مقام اول را در پیوند نهال دارد که در سال 250 هزار اصله گردو عمل پیوند صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه قره پشتلو یکی از کم بارترین و خشک ترین منطقه شهرستان زنجان است افزود: فعالیتهایی را برای احیای قنوات و چشمه ها و افزایش آب و راندمان آب را در این منطقه با همکاری قرارگاه بسیج خاتم الانبیاء در حال انجام است و اعتبار از محل خشکسالی اختصاص می یابد تا طرح اجرا شود.