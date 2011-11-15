به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به مولفه های موثر بر سلامت، گفت: تامین 25 درصد سلامت جامعه بر عهده وزارت بهداشت است که باید تلاش کنیم از طریق نظام مراقبت سلامت آن را برای مردم حفظ و ارتقا دهیم. 50 درصد مولفه های موثر بر سلامت، مسائل اجتماعی و 25 درصد مابقی مسائل ژنتیک، بیولوژیک و محیط فیزیکی است که نیاز به همکاری بین بخشی دارد.

وی، حوادث ترافیکی و غیرمترقبه، بیماریهای قلبی و عروقی و روانی را بیشترین بار بیماری در کشور دانست و گفت: بار بیماریها برای 21 بیماری اول در کشور نشان می‌دهد از بیماریهای عفونی گذر کرده و به بیماریهای غیر واگیر رسیده‌ایم که باید این مسئله را در برنامه ریزیهای خود لحاظ کنیم.

دستجردی، تدوین سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی، شورای عالی سلامت، پرونده الکترونیک سلامت و بیمه سلامت و ممنوعیت تبلیغات اقدامات و کالاهای تهدیدکننده سلامت را از اقدامات کلیدی وزارت بهداشت در حوزه سلامت دانست و گفت: در وزارت بهداشت به دنبال هزاران نفر ساعت کار 7 هدف کلان، 85 هدف راهبردی و 800 پروژه را طراحی کردیم و تنها دستگاه کشور هستیم که به سرعت پس از تصویب قانون پنجم توسعه، برنامه ریزی عملیاتی را آغاز کردیم که محور و مبدا بودجه‌ ریزی است.

وی با بیان اینکه 96 درصد از داروها در داخل تولید می شود، افزود: حدود 14 کارخانه داخلی داروهای بیولوژیک را تولید می‌کنند که 60 درصد مواد اولیه این داروها تولید داخلی است.

دستجردی از تاسیس پالایشگاه خون در کشور خبر داد و گفت: تلاش می کنیم در تولید IVIG و فاکتور 8 به خودکفایی در مواد اولیه برسیم و فناوری مورد نیاز آن را به کشور منتقل کنیم.

وزیر بهداشت از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 50 درصد جمعیت کشور خبر داد و گفت: پرونده الکترونیک سلامت یکی از گمشده‌های نظام سلامت بود که امروز برای 8 میلیون و 600 هزار نفر این پرونده تشکیل شده و امیدواریم تا پایان سال 50 درصد جمعیت کشور تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت قرار گیرند.

وی با اشاره به ایجاد 500 پایگاه اورژانس جاده‌ای گفت: با وجود اینکه پوشش اورژانس پیش بیمارستانی تا 3 برابر افزایش یافته قرار است 500 اورژانس جاده ای دیگر به این تعداد افزوده شود. همچنین توسعه فضای فیزیکی اورژانسهای بیمارستانی، نظارت مستمر بر عملکرد آنان از دیگر اقدامات ما در این حوزه است.