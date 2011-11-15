تأخیر پروازهای بازگشت حجاج به 20 ساعت هم رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، فرودگاه جده این روزها با چهار برابر ظرفیت خود کار میکند، چون حجاج بیش از 50 کشور از طریق این فرودگاه به کشورشان بازمیگردند.
به گفته مسئولان فرودگاه جده، با پایان ایام تشریق و آغاز عملیات انتقال حجاج به کشورشان، روزانه 60 هزار و 500 زائر بیتاللهالحرام از طریق فرودگاه جده به میهن خود بازمیگردند.
عملیات بازگشت حجاج به کشورشان این روزها منجر به بروز ترافیک پروازی سنگینی در فرودگاه جده شده و این ترافیک خود به عاملی برای بروز تأخیر در پروازهای بازگشت حجاج کشورهای مختلف بدل شده است. این اتفاق هر ساله پس از پایان ایام تشریق و آغاز عملیات بازگشت حجاج به کشورمان در فرودگاه جده پدید میآید.
البته مسئولان عربستان چندی است که به فکر ایجاد فرودگاهی جدید در نزدیکی فرودگاه فعلی جده افتادهاند. مسئولان کشور میزبان در گفتگو با مسئولان اجرایی حج و زیارت کشورمان، ابراز امیدواری کردهاند مشکل تأخیر پروزهای بازگشت حجاج طی سه سال آینده حل شود. امسال تأخیر پروازهای بازگشت حجاج ایرانی به 20 ساعت هم رسیده است.
حمید حبیبیتنها، رئیس دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان گفت: حداقل تأخیر در پروازهای بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان برابر 12 ساعت است و تأخیر پرواز بازگشت حجاج از فرودگاه جده به ایستگاه پروازی مشهد به 20 ساعت هم رسیده است.
وی ابراز امیدواری میکند، با بهتر شدن وضعیت جوی در ایران مشکلات تأخیر در پروازهای بازگشت حجاج نیز کاهش پیدا کند.
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