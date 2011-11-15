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۲۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

عضوکمیته کنترل دخانیات خبرداد:

تعلل شرکت دخانیات در استفاده از تصاویر هشدار دهنده

تعلل شرکت دخانیات در استفاده از تصاویر هشدار دهنده

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات خواستار برخورد جدی مسئولان وزرات بهداشت با تعلل شرکت دخانیات در نصب تصاویر هشدار دهنده بر روی سیگارها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آذری پور اظهارداشت: در دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، نصب 12 تصویر جدید هشدار دهنده بهداشتی روی بسته های سیگار و توتون مصوب شد و قرار بود که این تصاویر در بازه زمانی 6 ماهه نصب شود.

وی با بیان اینکه شرکت دخانیات در زمینه نصب این تصاویر کوتاهی می کند، افزود: مقرر شده بود که شرکت دخانیات تا پایان مهرماه جاری 4 تصویر جدید هشدار دهنده بهداشتی روی بسته‌ های سیگار چاپ کند که متاسفانه این کار صورت نگرفت.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات از مسئولان وزارت بهداشت درخواست کرد که با برخورد قاطع در این زمینه برای تحقق این هدف همکاری نمایند تا بتوانیم هر چه زودتر این تصاویر را بر روی بسته های سیگار و توتون مشاهده کنیم.
 
کد مطلب 1460558

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