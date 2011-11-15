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۲۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیروی غیرهیئت علمی جذب می کند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیروی غیرهیئت علمی جذب می کند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت واحدهای تابعه خود نیروی غیر هیئت علمی در 39 ردیف جذب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد جهت واحدهای تحت پوشش خود، افراد واجد شرایط مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای را در برخی رشته های مورد نیاز پس از انجام مصاحبه و یا آزمون و طی سایر موارد قانونی جذب کند.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام از تاریخ 22 آبان ماه 90 به مدت 8 روز به سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کنند. افراد واجدالشرایط از طریق فراخوان، شناسایی و با در نظر گرفتن اولویت های مربوطه دعوت به همکاری می شود.

متقاضیانی که در این دانشگاه استخدام می شوند به هیچ وجه ممکن امکان انتقال یا جابجایی ندارند و باید حتماً در انتخاب شهر محل درخواست خود دقت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1460614

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