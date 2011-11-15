چهره ماندگار صنعت خودرو ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان و معرفی چهره‌های ماندگار صنعت و معدن ایران، با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در حاشیه این جشنواره، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو برای دومین سال پیاپی، به عنوان چهره ماندگار صنعت خودروسازی ایران معرفی شد.

وی در کارنامه سه دهه تلاش خود برای توسعه استقلال صنعتی کشور، پروژه‌های مهم خودکفایی و توسعه قوای محرکه، بومی‌سازی فن‌آوری تولید، افزایش ظرفیت تولید، توسعه محصولات جدید، سود آوری، ارتقای رضایتمندی مشتریان، نهادینه‌کردن تحقیق و توسعه، گسترش زنجیره تامین، توسعه برند ملی و بازارهای بین‌المللی، نهضت کیفی‌سازی و کاهش هزینه‌ها به چشم می‌خورد.

ایجاد انضباط مالی، افزایش 109 درصدی سهام ایران‌خودرو، افزایش 165درصدی سود خالص در ایران‌خودرو، مشارکت‌دادن قطعه‌سازان از طراحی تا تولید نهایی محصولات جدید، بومی‌سازی قطعات و صرفه‌جویی ارزی حاصله از آن، رشد 15 درصدی در تولید سواری و وانت و رشد 16 درصدی در تولید کامیون‌های سنگین، دستیابی به رکورد روزانه سه هزارو 400 دستگاه، واگذاری 29 شرکت تحت پوشش ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، بهینه‌سازی ترکیب تولید و فروش و مدیریت بر هزینه‌ها، است.

تشکیل کمیته عالی ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش، افزایش سهم برند ملی در سبد محصولات ایران‌خودرو، کسب هفت جایزه ملی کیفیت، رشد کیفی 24 درصدی محصولات، افزایش ضریب ایمنی، کسب رتبه اول در خدمات پس از فروش، عرضه محصولات، سمند SE، پژو i 207 پژو405، پارس معمولی و ELX جدید مجهز به موتور کم مصرف TU5 ، عرضه محصولات جدید سورن فاز 2، تولید انبوه سورن ELX ، تولید سوزوکی 2.4 لیتری در ایران خودرو خراسان از دیگر دستاورد های تیم مدیریتی گروه صنعتی ایران خودرو است.

بر اساس این گزارش، رونمایی از اولین خودروی ایرانی با بهره گیری از قابلیت نانو در جشنواره نانو (سورن نانو)، رونمایی از دومین و سومین خودرو کاملا ایرانی رانا و دنا، رونمایی از اولین خودرو با موتور دیزل ملی، توسعه خانواده موتور ملی با فناوری‌های نوین، کسب دانش فنی فرمان برقی برای نصب روی محصولات آتی، تجهیز محصولات به ترمز ضد قفل و کیسه هوا از دیگر عملکرد مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو است.