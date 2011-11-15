دکتر یحیی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاونت دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در سال جاری در راستای کیفیت‌بخشی به امر دارو و غذا در استان اقدامات ارزشمندی انجام داده و تحول خوبی در این عرصه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات لازم برای تاسیس سازمان داروغذا در استان بوشهر افزود: چارت سازمانی این سازمان در وزارتخانه به تصویب رسیده و با تصویب هیئت‌امنای دانشگاه این امر در استان بوشهر نیز راه‌اندازی خواهد شد.

معاون داروغذای دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بیان کرد: ساختمان جدید معاونت داروغذای استان در مساحت دو هزار و 500 مترمربع در حال احداث است و سازمان داروغذای استان نیز در این ساختمان استقرار پیدا خواهد کرد.

رضایی تصریح کرد: از همه ظرفیت موجود به منظور بهبود وضعیت دارویی استان استفاده می‌کنیم و روز به روز شاهد پیشرفت در این امور هستیم.

وی اضافه کرد: نظارت بر تمام مواد اولیه و فرآوری شده غذایی و آشامیدنی، دارویی و آرایشی که از طریق گمرک و وزارت بازرگانی وارد می‌شود و کنترل و نظارت بر نمونه‌های غذایی که توسط کارشناسان بهداشتی در سطح مراکز فروش و توزیع نمونه‌برداری می‌شود از وظایف این معاونت است که در حد توان در این راستا فعال هستیم.

معاون داروغذای دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از فعالیت 84 داروخانه فعال در استان بوشهر خبر داد و گفت: هم‌اکنون تعداد 68 داروخانه متعلق به بخش خصوصی و 16 داروخانه نیز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های سطح استان است که در امر خدمات‌رسانی به مردم فعال هستند.

رضایی بیان داشت: در زمینه تامین داروی مورد نیاز مردم استان هیچ مشکلی نداریم و امیدوار هستیم با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بتوانیم انتظارات مردم را به خوبی برآورده کنیم.