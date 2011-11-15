آغاز واگذاری امور مشترکان توزیع برق شیراز به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صحراییان ظهر سه شنبه در مراسم آغاز واگذاری تصدی گری شرکت توزیع برق شیراز به بخش خصوصی گفت: از امروز به صورت آزمایشی، بخشی از خدمات تصدی گری توزیع برق شیراز به بخش خصوصی واگذار شده و در اولین روز چهار دفتر پیشخوان، خدمات مختلف را به متقاضیان و مشترکان ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال 91 تمامی امور مشترکین شیراز به بخش خصوصی واگذار می شود افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال 91 تمام خدمات قابل واگذاری در بخش امور مشترکین به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز یادآور شد: تاکنون تمام عملیات تقاضا، واریز هزینه ها و پیگیری تقاضا از طریق 23 حوزه مدیریت و اداره مستقر در سطح شهر و نواحی تحت پوشش انجام می شد که حجم بالای مراجعات زمینه افزایش هزینه و اتلاف وقت مشترکین و متقاضیان را فراهم می کرد.

صحراییان افزود: در این مرحله دریافت تقاضای انشعاب جدید، تغییر نام، جابه جایی لوازم اندازه گیری و صدور قبض المثنی برخی از اداره ها و نواحی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با تاکید براینکه امنیت کامل و سرعت بالای ثبت و دریافت اطلاعات در نرم افزار طراحی شده برای واگذاری خدمات به مشترکان ومتقاضیان، تامین شده است، گفت: با توجه به قابلیت یکپارچه بودن سیستم متقاضی می تواند تمام مراحل تقاضای خود را از طریق دفاتر پیشخوان به صورت سیستمی پیگیری کند.

صحراییان با اشاره به کاهش زمان خدمت رسانی به حداقل زمان ممکن افزود: در برخی از خدمات، زمان از دو ماه به یک یا دو روز تقلیل داده می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز با بیان اینکه با همراهی متخصصان توزیع برق شیراز و با استفاده از وب سایت این شرکت، در آینده نزدیک امکان خدمت رسانی به متقاضیان از طریق سایت توزیع برق شیراز فراهم خواهد شد، تصریح کرد: توزیع برق شیراز تاکنون در ارائه خدمات نو و نوآوری در عرصه خدمت به مردم پیشتاز بوده است.