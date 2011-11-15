اخبار کوتاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس با موضوع بیداری اسلامی دردانشگاه پیام نور جهرم برگزارشد.

این نمایشگاه به همت امور فرهنگی این دانشگاه و با هدف به تصویر کشیدن مجاهدتها و مبارزات ملتهای اسلامی در برابر ظلم و جنایات بعضی از سران کشورهای عربی برگزار شد.

این نمایشگاه در حاشیه همایش غدیر در این دانشگاه برگزار شد.

برپایی نمایشگاه آثارهنری دردانشگاه پیام نورمرکز داراب

نمایشگاه آثار هنری ومحصولات فرهنگی مجیدکرمی ازدانشجویان هنرمنددانشگاه پیام نورمرکزداراب درساختمان شماره دو مرکز داراب برپا شد.

با همکاری واحد فرهنگی مرکز داراب آثارهنری مجید کرمی دانشجوی هنرمندوخلاق آثارهنری رشته حقوق مرکزداراب شامل مجموعه اشعاروی در دو جلد کتاب با عنوانهای خیال خیس وحجم آتش وهمچنین نقاشی وسیاه قلم ازچهره های برترشعر وادب فارسی کشور درمعرض دیدعلاقه مندان قرارگرفته است.

این نمایشگاه هر روز ازساعت هشت صبح تاساعت16 عصر وبه مدت یک هفته پذیرای علاقه مندان است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی غدیر در دانشگاه پیام نور مرکز اوز

کانون دانشجویی هلال احمر مرکز اوز، مسابقه کتابخوانی باعنوان "غدیر، حقیقت جاوید" را برگزار کرد.

کانون دانشجویی هلال احمر این مرکز به مناسبت ایام غدیر مسابقه کتابخوانی باعنوان« غدیر، حقیقت جاوید» را میان اعضای خود برگزار کرد. پاسخنامه های این مسابقه برای تصحیح به سازمان جوانان استان ارسال شد تا نتیجه نهایی مورخ 15 آذرماه به کانونها اعلام شود.

جوایز مسابقه توسط سازمان جوانان هلال احمر استان فارس اهدا می شود.