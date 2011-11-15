به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران ساعت چهار و 30 دفبقه بامداد امروز سه شنبه با حضور در فرودگاه امام خمینی(ره) به همراه جمع کثیری از مازندرانی ها وقائم شهری ها از بهداد سلیمی ، قهرمان دسته فوق سنگین وزنه برداری جهان در بازگشت از مسابقات جهانی پاریس استقبال کرد.

استاندار مازندران به اتفاق مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این مراسم با اهدای حلقه گل به حسین رضازاده و بهداد سلیمی کسب افتخارسومی جهان تیم ملی وزنه برداری را به آنان تبریک گفت.

تیم ملی وزنه‌ برداری ایران، در هفتاد و نهمین دوره رقابتهای وزنه‌ برداری قهرمانی جهان توانست با درخشش بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین این دوره از مسابقات و سجاد انوشیروانی، سعید محمدپور، کیانوش رستمی، برای اولین بار عنوان سومی امتیازی و دومی مدالی این رقابتها را به خود اختصاص دهد تا به این ترتیب بهترین نتیجه برای ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان طی سال ۲۰۱۱ در پاریس رقم بخورد.

حاشیه های بازگشت تیم ملی پوشان وزنه‌برداری به ایران در زیر می‌آید:

با ورود تیم ملی وزنه‌ برداری ایران اولین نفری که از پله‌ها پائین آمد حسین رضازاده بود، نفر بعدی کوروش باقری سرمربی تیم ملی بود که با کاپ سومی رقابتها قدم به سالن گذاشت.

اعضای وزنه‌ برداری ایران با لباسهای متحدالشکل و به ترتیب مرغوبیت مدال و وزن وارد سالن شدند. ابتدا بهداد سلیمی سپس سجاد انوشیروانی و بعد سعید محمدپور و کیانوش رستمی در میان استقبال مسئولان وارد سالن شدند و با حلقه‌های گل مورد استقبال قرار گرفتند.

مردم زیادی برای استقبال از اعضای تیم ملی وزنه‌ برداری به همراه خانواده‌های آنها در فرودگاه حضور داشتند که به محض ورود ملی‌پوشان به شدت آنها را مورد تشویق خود قرار دادند.

بهداد سلیمی که بهترین وزنه‌ بردار رقابتها شده بود با گلدانی که به همین منظور به وی اهدا شده بود، وارد سالن شد و عکاسان سعی می‌کردند با همین نماد از وی عکس بگیرند.

اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران به محض ورود عکس دسته‌جمعی گرفتند که این کار چند دقیقه بعد دوباره تکرار شد.

بهداد سلیمی به عنوان آخرین وزنه‌بردار از گیت رد شد و مورد استقبال دوستداران خانواده‌اش قرار گرفت. نکته قابل توجه اینکه هیچ‌ کس برای بلند کردن این وزنه‌ بردار به نشانه افتخار پیشقدم نشد تا رکورددار فوق سنگین جهان با پاهای خود از فرودگاه خارج شود.