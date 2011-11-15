قطر مجری سیاستهای آمریکا در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک دیپلمات عرب در قاهره بخش هایی از گفتگوی "شیخ حمد بن جاسم آل ثانی" نخست وزیر قطر با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان) را فاش کرد.

در این گفتگو بشار اسد در جریان استقبال از هیئتی از اتحادیه عرب که نخست وزیر قطر نیز همراه آن بود خطاب به وی گفت: آیا شما حامل دستورات و دیکته های آمریکا هستید؟

رئیس جمهور سوریه در این دیدار اظهار داشت: من با استفاده از ارتش از ملت سوریه حمایت می کنم، اما تو با کمک پایگاه های نظامی آمریکا این کار را می کنی. اگر شما حامل دستورات آمریکا هستید بهتر است در این باره گفتگو نکنیم اما اگر نماینده اتحادیه عرب محسوب می شوید گفتگو کنیم.

خاطرنشان می شود در جریان این دیدار طرح اتحادیه عرب برای پایان خشونت ها در سوریه و حل بحران این کشور ارائه شد. اتحادیه عرب روز شنبه در همسویی با سیاست های غرب به ویژه آمریکا عضویت سوریه در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورد.