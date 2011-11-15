به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، روز چهارم از مرحله گروهی رقابتهای هندبال جام باشگاههای آسیا عصر امروز سهشنبه پیگیری شد که طی آن تیم ذوبآهن ایران با پیروزی 21 بر 16 برابر الصداقه لبنان شانس صعود خود به مرحله بعدی این مسابقات را افزایش داد.
در این بازی که از گروه B مسابقات و در سالن ورزشگاه شهر دمام برگزار شد، امین کاظمی (7 گل)، سعید پورقاسمی (4 گل)، سرجان وکلوویچ (3 گل)، پارک، محمدرضا رجبی و محمد جمالی (هر کدام 2 گل) و هانی زمانی (یک گل) برای ذوب آهن موفق به گلزنی شدند.
ضمن اینکه رسول دهقان، دروازهبان تیم ذوبآهن که برای ضربات پنالتی وارد زمین میشد، در نیمه نخست 2 ضربه پنالتی حریف را مهار کرد. عباس اسدزاده هم به خوبی از دروازه این تیم اصفهانی در هر دو نیمه حراست کرد.
در نخستین دیدار امروز هم که پیش از بازی ذوبآهن برابر الصداقه لبنان برگزار شد، تیم الشباب کویت با نتیجه 30 بر 27 مقابل نفت جنوب عراق به پیروزی دست یافت تا با چهارم امتیاز جایگاهش را در رده چهارم گروه B حفظ کند.
نمایی از دیدار ذوب آهن ایران - الصداقه لبنان
با این نتایج تیم ذوبآهن اصفهان با 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیمهای الجیش قطر و خلیج عربستان در رده سوم گروه قرار گرفت و تیم الشباب هم با 4 امتیاز در رده چهارم ایستاد.
- برنامه ادامه دیدارهای روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا که امروز انجام میشود، به شرح زیر است:
گروه A:
* الاهلی امارات - سپاهان ایران، ساعت 16، ورزشگاه نائف بن عبدالعزیز
* مظهر عربستان - الفحیحل کویت، ساعت 16، ورزشگاه دمام
* الاهلی قطر - السد لبنان، ساعت 20، ورزشگاه دمام
گروه B:
* الجیش قطر - خلیج عربستان، ساعت 18، ورزشگاه دمام
تیم ذوبآهن اصفهان روز پنجشنبه این هفته در آخرین و حساسترین دیدارش در مرحله گروهی این مسابقات به مصاف تیم خلیج عربستان میرود که نتیجه دیدار امشب الجیش قطر و خلیج عربستان در صعود تیم ذوبآهن به مرحله بعدی تاثیر مستقیم دارد. در صورت شکست تیم خلیج در این مسابقه با اختلاف بیش از 10 گل، ذوبآهن به رده دوم صعود میکند و در بازی آخر با یک تساوی هم راهی مرحله بعدی میشود اما در صورت پیروزی خلیج و یا شکست با اختلاف کمتر از 10 گل، تیم ذوبآهن در بازی آخر برای صعود باید این تیم را شکست دهد.
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