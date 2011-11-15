غدیر جامع جمیع اعیاد الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار استاندار و مسئولان استانداری بوشهر با تبریک عید سعید غدیرخم، افزود: دین مبین اسلام در روز عید سعید غدیر خم کامل شد.
صفایی بوشهری مهمترین و بزرگترین آموزه و درس این روز را ولایت مداری دانست، افزود: ولایت مداری عنصر نجات، هدایت، بصیرت، توسعه و پیشرفت است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: زمانی که فتنه ها هجوم می آوردند تنها توجه به بیانات ولی امر مسلمین نجات بخش است.
صفایی بوشهری مردم این استان را ولایت مدار واقعی و گوش به فرمان مقام معظم رهبری دانست و افزود: وجود وحدت و انسجام در استان بوشهر بسیاری از مشکلات را حل کرده که این خود نشان از ولایت مداری مردم است.
استاندار بوشهر نیز با تبریک عید سعید غدیر خم رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را پشتیبانی مردم از ولایت فقیه دانست و گفت: طبق فرمایشات امام راحل تا زمانی که پشتیبان ولایت هستید به مملکت آسیبی نمی رسد.
محمدحسین جهانبخش با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران آماده هرگونه جانفشانی و از خود گذشتگی است، گفت: با توکل به ایزد منان و وحدت ملت بزرگ ایران هیچگونه تهدید و تحریم صدمه ای به ملت ایران وارد نمی کند.
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