غدیر جامع جمیع اعیاد الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار استاندار و مسئولان استانداری بوشهر با تبریک عید سعید غدیرخم، افزود: دین مبین اسلام در روز عید سعید غدیر خم کامل شد.

صفایی بوشهری مهمترین و بزرگترین آموزه و درس این روز را ولایت مداری دانست، افزود: ولایت مداری عنصر نجات، هدایت، بصیرت، توسعه و پیشرفت است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: زمانی که فتنه ها هجوم می آوردند تنها توجه به بیانات ولی امر مسلمین نجات بخش است .

صفایی بوشهری مردم این استان را ولایت مدار واقعی و گوش به فرمان مقام معظم رهبری دانست و افزود: وجود وحدت و انسجام در استان بوشهر بسیاری از مشکلات را حل کرده که این خود نشان از ولایت مداری مردم است .

استاندار بوشهر نیز با تبریک عید سعید غدیر خم رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را پشتیبانی مردم از ولایت فقیه دانست و گفت: طبق فرمایشات امام راحل تا زمانی که پشتیبان ولایت هستید به مملکت آسیبی نمی رسد.

محمدحسین جهانبخش با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران آماده هرگونه جانفشانی و از خود گذشتگی است، گفت: با توکل به ایزد منان و وحدت ملت بزرگ ایران هیچگونه تهدید و تحریم صدمه ای به ملت ایران وارد نمی کند.