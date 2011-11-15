پنجمین جشنواره گروه نوازی فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه 24 آبان ماه جاری و در نخستین روز از این جشنواره گروه های سنتور شاورک به سرپرستی مسعود غریب زاده،واله به سرپرستی هادی مرشدی، ،بامداد به سرپرستی سهند شکر زاده ،هزار دستان به سرپرستی یاسین امین زاده ، یسنا به سرپرستی کاوه پیمان، سرو به سرپرستی حسین صالحی، باران به سرپرستی امیر حسین دادور، سنتور نوازان سارین به سرپرستی مهدی ترحمی در بخش موسیقی ایرانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

همچنین گروه شور انگیز به سرپرستی حسین یزدان پناه، خنیا به سرپرستی محمد محسن آهنگیان، نیزار به سرپرستی فرید حمیدی، در بخش محلی سنتور نوازان سارین به سرپرستی مهدی ترحمی، سارای به سرپرستی سید فرید رضایی، مولانا به سرپرستی سعید مستفیضی، همنوازان قشقایی به سرپرستی بهنام رفعتیان، هجران به سرپرستی حمید شهریاری،سیلان به سرپرستی علی جهانگیری ،درنا به سرپرستی امیر شاه محمدی در بخش موسیقی محلی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در نخستین روز از جشنواره و در بخش گروه ارف کودکان گروه آئین به سرپرستی مریم قربانی نژاد در بخش غیر رقابتی اجرا خواهد داشت.

همچنین در بخش غیر رقابتی گروه موسیقی مقامی گوران به سرپرستی جهان بخش رستمی و نوای درون به سرپرستی قلی پور و گروه رز سیاه به سرپرستی محمد علی حاجی حسینی برنامه های خود را اجرا می کنند.

پنجمین جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس توسط انجمن موسیقی فارس، حوزه هنری فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و از 24 تا 26 آبان برگزار می شود.