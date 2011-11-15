"عمارت ملک"در تالار حافظ اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که با هدف آشنایی فیلمسازان و علاقمندان فیلم کوتاه، روز چهارشنبه همین هفته 25 آبان ماه جاری، در تالار سرو مجموعه فرهنگی هنری حافظ برگزار می شود.

فیلمهای این هفته عبارتند از فیلم " عمارت ملک " ساخته حسین کامکاری و نمایش مجموعه فیلم های کوتاه وحید واحد با حضور خود فیلمساز.

وحید واحد متولد 1338 در تهران، دانش آموخته رشته های مهندسی راه و ساختمان و ارتباطات دارای کارشناسی ارشد در رشته های عکاسی و مطالعات سینمایی از انگلستان است . تحصیلات تکمیلی اش را در رشته هنرهای زیبا دراسترالیا ، محل سکونت اش، به پایان رسانده است.

در سال 2002 به عنوان معاون سیفژ انتخاب شد. بیش از یک دهه است که در زمینه کارگردانی فیلم و ویدئو فعالیت می کند و از سال83 تاکنون با جشنواره بین المللی فیلم رشد در زمینه های مختلف همکاری داشته و دو بار رییس هیئت داوران این جشنواره بوده است.

او بنیانگذار چندین جشنواره فیلم در سیدنی استرالیا ( محل اقامت ) است. نمایش فیلمها از ساعت 16 و 30 دقیقه آغاز می شود و ورود علاقمندان به سالن نمایش آزاد است.

این برنامه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری انجمن فیلم کوتاه شیراز برگزار می شود.