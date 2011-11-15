قهرمانی بهداد سلیمی قلب ایرانیان را شاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در پیامی خطاب به بهداد سلیمی اظهار داشت: شما یادآور پهلوانان جوانمرد گذشته این استان ولایتمدار هستید.

طبرسی افزود: امیدوارم منش پهلوانی که شما در تمامی صحنه های زندگی به نمایش گذاشتید، الگوی تمام عیاری برای نسل جوان این مرز و بوم به ویژه استان مازندران باشید که در عرصه ورزش شما را الگو خود قرار می دهند.

وی در ابن پیام تصریخ کرد: به حضرت علی (ع) اقتدا کنید و منش او را سرمشق خویش قرار دهید و در سکوهای قهرمانی خدا را شکر کنید.

طبرسی افزود: ادامه توفقیات شما را در عرصه های بزرگتر و مسابقات دیگر همچون المپیک لندن از خدواند منان آزومند هستم.



