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۲۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

آیت الله طبرسی:

قهرمانی بهداد سلیمی قلب ایرانیان را شاد کرد

قهرمانی بهداد سلیمی قلب ایرانیان را شاد کرد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تبریک افتخار آفرینی دلاور مازنی، اظهار داشت: قهرمانی بهداد سلیمی قلب ایرانیان را شاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در پیامی خطاب به بهداد سلیمی اظهار داشت: شما یادآور پهلوانان جوانمرد گذشته این استان ولایتمدار هستید.

طبرسی افزود: امیدوارم منش پهلوانی که شما در تمامی صحنه های زندگی به نمایش گذاشتید، الگوی تمام عیاری برای نسل جوان این مرز و بوم به ویژه استان مازندران باشید که در عرصه ورزش شما را الگو خود قرار می دهند.
 
وی در ابن پیام تصریخ کرد: به حضرت علی (ع) اقتدا کنید و منش او را سرمشق خویش قرار دهید و در سکوهای قهرمانی خدا را شکر کنید.
 
طبرسی افزود: ادامه توفقیات شما را در عرصه های بزرگتر و مسابقات دیگر همچون المپیک لندن از خدواند منان آزومند هستم.
 
 
کد مطلب 1460724

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