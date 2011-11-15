بشار اسد در لبه تیغ قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان در سخنانی در آنکارا از دولت سوریه خواست تا به خاطر حمله به سفارت این کشور در دمشق از ترکیه فوراً عذرخواهی کند.

اردوغان که در یک نشست حزبی صحبت می کرد، افزود: اکنون هیچکس انتظار بر آورده شدن خواسته های مردم سوریه را ندارد. ما همگی از دولت سوریه که در حال حاضر در لبه تیغ قرار دارد می خواهیم تا از لبه پرتگاهی که در آن قرار گرفته بازگردد.

اردوغان افزود: من یکبار دیگر قویاً حمله به دیپلماتهای ترکیه و پرچم مان را محکوم می کنم و انتظار دارم که دولت سوریه فوراً مسئولیت آن را بر عهده گرفته و تمامی گام های لازم را برای پوزش و مسئولیت پذیری اتخاذ نماید.

نخست وزیر ترکیه خطاب به بشار اسد گفت: ما انتظار داریم تا شما تمام کسانی که به پرچم ترکیه حمله کرده اند تنبیه کنید. ما می خواهیم دولت سوریه نه تنها به ترک ها در ترکیه و پرچم این کشور احترام بگذارد بلکه به مردم خود هم احترام بگذارد.