افراد مشهور طرفدار کدام تیم فوتبال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال، فقیر و غنی، شاهزاده و گدا، خاص و عام و نیز پیر و جوان نمی‌شناسد. جست و جو در رسانه‌ها از علاقمندی بسیاری از شخصیت‌های مشهور پرده برداشته است، هرچند که این به تنهایی نمی‌تواند به طور قطع، هواداران فوتبال را مشخص کند.

تیم‌های انگلیسی از این جهت که اَبَر رسانه‌های جهان، انگلیسی زبان هستند، بالطبع معرفی بهتری نسبت به هواداران خود دارند. به عنوان مثال تیم‌های بزرگی چون میلان، یوونتوس و بایرن مونیخ از این جهت که شهرت رسانه‌ای تیمی چون چلسی را ندارند، نمی‌توان به ارزیابی دقیقی از طرفداران شهیر آنها پی‌برد. بی‌تردید این تیم‌ها هواداران بسیاری شاخصی دارند اما انعکاس چندانی در سایت های انگلیسی زبان نداشته اند.

در مطلب زیر نگاهی به افراد مشهور و تیم‌های مورد علاقه ایشان می‌پردازیم:

بارسلونا:

خوزه کارِراس (خواننده تِنور)

ارنست همینگوی (نویسنده فقید آمریکایی)

خوزه لوییز رودریگز زاپاترو (نخست وزیر اسپانیا)

کوبه برایانت (بازیکن حرفه ای بسکتبال آمریکا)

پدرو دلا روسا (راننده فرمول یک)

شکیرا (خواننده)

جاستین بیبر (خواننده)

خاویر باردم (هنرپیشه هالیوود)

یوردی پویول (سیاستمدار اسپانیایی)

پائو گاسول (بسکتبالیست حرفه ای NBA)

خوان کارلوس (پادشاه اسپانیا)

رئال مادرید:

ناتالی پورتمن (بازیگر هالیوود)

رافائل نادال (تنیسور اسپانیایی)

خولیو ایگلسیاس (خواننده)

پنه لوپه کروز (بازیگر هالیوود)

یوسین بولت (دونده 100 متر شماره یک جهان)

فرناندو آلونسو (راننده فرمول یک)

آنتونیو باندراس (بازیگر هالیوود)

تام کروز (بازیگر هالیوود)

سرخیو گارسیا (قهرمان گلف)

انریکه ایگلسیاس (خواننده)

منچستریونایتد:

یوسین بولت (دونده 100 متر شماره یک جهان)

ویکتوریا بکهام (خواننده سابق گروه اسپایس گرلز)

انریکه ایگلسیاس (خواننده)

بایرن مونیخ:

پاپ بندیکت (رهبر کاتولیک های جهان)

اشتفی گراف (تنیسور زن پیشین و همسر آندره آغاسی)

بوریس بکر (تنیسور شماره یک پیشین جهان)

میلان:

کوبه برایانت (بازیکن حرفه ای بسکتبال آمریکا)

نوواک جوکوویچ (تنیسور شماره یک جهان)

والنتینو روسی (قهرمان موتورسواری جهان)

یوونتوس:

اروس رامازوتی (خواننده)

میخاییل گورباچف (رئیس جمهور پیشین شوروی)

لوچیانو پاوراوتی (خواننده فقید تِنور)

اینتر:

والنتینو روسی (قهرمان موتورسواری جهان)

آندره بوچلی (خواننده تِنور)

لیورپول:

ساموئل ال . جکسون (بازیگر هالیوود)

دانیل کِرگ (بازیگر نقش جیمز باند)

نلسون ماندلا (رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی)

لبرون جیمز (بازیکن حرفه ای بسکتبال آمریکا)

کارولین ووژنیاکی (بازیکن زن تنیس جهان)

آنجلینا جولی (بازیگر و کارگردان هالیوود)

براد پیت (بازیگر و کارگردان هالیوود)

اورتون:

سیلوستر استالونه (بازیگر و کارگردان هالیوود)

پل مک کارتنی (خواننده)

آستون ویلا :

تام هنکس (بازیگر هالیوود)

پرنس ویلیام (شاهزاده بریتانیا)

دیوید کامرون (نخست وزیر بریتانیا)

اولیور فلپس (هنرپیشه)

مارتین شاو (هنرپیشه)

آرسنال:

فیدل کاسترو (رئیس جمهور کوبا)

تام کروز (هنرپیشه هالیوود)

اسامه بن لادن (تروریست)

پرنس هری (شاهزاده بریتانیا)

یان پولتر (قهرمان گلف)

الیزابت دوم (ملکه انگلستان)

کوین کاستنر (بازیگر و کارگردان هالیوود)

اسپایک لی (کارگردان هالیوود)

جِی - زی (خواننده رپ)

میک جَگر (خواننده)

راجر واترز (یکی از بنیانگزاران پینک فلوید)

جکی چان (بازیگر و کارگردان هالیوود)

دیوید گلیمور (گیتاریست پینک فلوید)

لوییس همیلتون (رالننده فرمول یک)

پرنس چارلز (شاهزاده بریتانیا)

مت دیمون (بازیگر و کارگردان هالیوود)

کالین فرث (بازیگر بریتانیایی)

دمی مور (بازیگر هالیوود)

کیانو ریوز (بازیگر هالیوود)

اندی ماری (قهرمان تنیس المپیک)

هری ردنپ (مربی تیم فوتبال کویینز پارک رنجرز)

محمد فرح (قهرمان دو و میدانی المپیک)

چلسی:

رنه زولگر (بازیگر هالیوود)

جیسون استاتون (بازیگر هالیوود)

برنی اکسلستون (مدیر اجرایی فرمول یک)

مت دیمون (بازیگر و کارگردان هالیوود)

چارلیز ترون (بازیگر هالیوود)

سر استیو ردگریو (دارنده پنج مدال قایقرانی المپیک)

کوین گارنت (بازیکن حرفه ای بسکتبال)

سباستین کو (قهرمان پیشین دو و میدانی المپیک)

استیو مک کویین (بازیگر فقید هالیوود)

سر کلایو وودوارد (قهرمان پیشین راگبی)

بوریس بکر (تنیسور شماره یک پیشین جهان)

سر مایکل کین (بازیگر هالیوود)

جوزف فینس (بازیگر هالیوود)

رالف فینس (بازیگر هالیوود)

سلتیک:

شان کانری (بازیگر هالیوود)

نیوکاسل:

تونی بلر (نخست وزیر پیشین انگلستان)

سوانزی:

کاترین زتاجونز (بازیگر هالیوود)

ردینگ:

کیت وینسلت (بازیگر هالیوود)

هیبرنیان:

اندی ماری (قهرمان تنیس المپیک)

فولهام:

هیو گرانت (بازیگر هالیوود)

ساندرلند:

پیتر اوتول (بازیگر هالیوود)

وستهام:

کایرا نایتلی (بازیگر هالیوود)

استیو هریس (موزیسین انگلیسی)

الیجا وود (بازیگر هالیوود)

باراک اوباما (رئیس جمهور آمریکا)