"رونی" و "کاپلو" در جلسه فرجام خواهی یوفا شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رونی در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا 2012 در دیدار با مونته‌نگرو از پشت به پای "میودراگ دزودویچ" لگد زد و یوفا متعاقبا این بازیکن را به سه جلسه محرومیت از حضور در رقابت‌های مرحله گروهی یورو 2012 محکوم کرد.

بر پایه گزارش رسانه‌های انگلیسی، اتحادیه فوتبال انگلستان پس از آن از یوفا درخواست کرد تا در خصوص رای صادر شده تجدیدنظر کند و مسئولان یوفا هم روز هشتم دسامبر را برای شنیدن دفاعیات ملی پوش انگلستان تعیین کردند.

به این ترتیب، مسئولان اتحادیه فوتبال انگلستان در نظر دارند فابیو کاپلو را هم به همراه رونی به مقر یوفا اعزام کنند تا بلکه از محرومیت سه جلسه‌ای این بازیکن کاسته شود.