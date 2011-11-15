مالیات صنایع اصفهان صرف مشکلات آب شود

سید مهدی بصیری در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: نبود آب در زاینده‌رود اصفهان از خشکسالی نیست.

مدیر عامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان بیان داشت: رئیس جمهور قبل از هر وعده و قول به مردم چهار محال بختیاری لازم بود که تحقیقی در زمینه حق‌آبه کشاورزان اصفهان از آب زاینده‌رود انجام می‌دادند.

وی تصریح کرد: در سال 84 به صورت شفاهی مجوز برداشت آب از زاینده‌رود به مردم چهار محال بختیاری در حالی داده شد که هیچ حقابه‌ای برای کشاورزان استان اصفهان در نظر نگرفتند.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای با گرفتن زمین، آب مجانی و حتی وام از بانک‌ها توانستند از آب زاینده‌رود اصفهان بهره‌برداری جدید کنند و این خلاف عرف و شرع است، ادامه داد: مالیات صنایع به جای اینکه به حساب خزانه دولت واریز شود باید صرف مشکلات آب در استان اصفهان می‌شد.

مدیر عامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر 100 هزار هکتار زمین در شرق اصفهان وجود دارد که اگر هر هکتاری، 3.5 میلیون تومان محصول در برداشته باشد، نزدیک به 350 میلیارد تومان ضرر به حوزه کشاورزی استان وارد شده است.

وی اظهار داشت: با تلاش فراوان و مستمر کشاورزان ، مدیریت کردن آب، صرفه‌جویی در حوزه‌های دیگر توانستیم به صورت موقت آب زاینده رود را به مدت 35 روز برای کشت پاییزه باز کنیم.

بصیری با اشاره به اینکه کل آب اصفهان از 550 میلیون متر مکعب از رود کارون تامین می‌شود، افزود: در مجموعه حجم آب در اصفهان به یک میلیارد و نیم متر مکعب می‌رسد و این در حالی است که این میزان اب جوابگوی جمعیت اصفهان نیست.

وی در زمینه پیشنهاد تشکیل کمیته بی‌طرف برای بررسی موضوع آب با مشخصات فرا منطقه‌ای برای مدیریت آب استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در صورتیکه هدف از تشکیل این کمیته رساندن حق به حقداران باشد با آن موافقیم.

مدیر عامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: تشکیل کمیته‌ای با مشخصات فرا منطقه ای و بی طرف برای مدیریت آب استان چهارمحال و بختیاری دور از انتظار است زیرا هم‌اکنون وزارت نیرو چنین شانی دارد اما به دلیل برخی فشارها نتوانسته بی‌طرفی خود را حفظ کند و به مسئولیت‌های قانونی خود جامه عمل بپوشاند.

وی اضافه کرد: بدون تردید هیچ کمیته نمی تواند حق کسی را بگیرد و به دیگری بدهد و اگر این کمیته به هر شکل تشکیل شده و راه منطق و حقیقت را در پیش بگیرد، نتیجه‌ای جز جاری شده آب در زاینده رود و احقاق حقوق حقه مردم حاصل نمی‌شود.