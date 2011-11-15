پروژه های بزرگ مدیران لرستان را از پروژه های کوچک غافل نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در لرستان اظهار داشت: استان لرستان در زمینه برگزاری هفتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن از استانهای برتر کشور بوده است.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای استان لرستان عنوان کرد: در این راستا باید این پتانسیلها و ظرفیتها در همه زمینه ها برملا و معرفی شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر خدمت بی منت مسئولان به مردم، بیان داشت: توقع و انتظار مردم از مسئولان خدمت بی منت است و مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید در این راستا نهایت تلاش خود را به خرج دهند.

دهمرده با تاکید بر ایجاد فضای تفاهم، تعامل و همدلی در میان مدیران دستگاههای اجرایی استان لرستان ادامه داد: باید تلاش شود تا فضای تفاهم و همدلی در استان به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت وجود فضای تفاهم و همدلی در میان مدیران دستگاههای اجرایی، لرستان پیشرفت و رشد خواهد داشت گفت: به طور حتم در محیط آرام استعدادها و ظرفیتها شکوفا خواهد شد.

استاندار لرستان تصریح کرد: در محیط متشنج استعدادها و ظرفیتها از بین خواهد رفت.

دهمرده با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای فضای امید و نشاط توسط دستگاههای اجرایی یادآور شد: به طور حتم بدترین سم برای یک جامعه ایجاد فضای ناامیدی و سیاه نمایی است.

وی با تاکید بر اینکه باید با استفاده از روشهای علمی و منطقی کارهای انجام گرفته توسط نظام جمهوری اسلامی ایران برملا شود، افزود: به طور حتم روشنگری، فضای تخریب را در جامعه خلع سلاح خواهد کرد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه مدیران دستگاههای اجرایی به پروژه های کوچک در استان گفت: نباید فضا به گونه ای باشد که مدیران دستگاههای اجرایی به واسطه اجرای پروژه های بزرگ از پروژه های کوچک غافل شوند.

دهمرده با تاکید بر ضرورت اخذ ماده 32 پروژه های اجرایی استان توسط مدیران دستگاههای اجرایی بیان داشت: در این راستا مدیران دستگاههای اجرایی تلاش خود را برای اخذ ماده 32 پروژه های اجرایی استان مضاعف کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه سال 91 دستگاههای اجرایی نیز یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی باید نهایت تلاش خود را در این راستا داشته باشند تا اعداد و ارقام و پروژه های مطلوبی نصیب لرستان شود.