استرالیا با شکست تایلند صعود کرد/ ژاپن مغلوب کره شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا بعدازظهر امروز سه شنبه دیدارهایی در پیونگ یانگ و بانکوک برگزار شد که به پیروزی تیم‌های کره شمالی و استرالیا انجامید.

در نخستین دیدار امروز که از گروه C مسابقات و در ورزشگاه "کیم ایل سونگ" شهر پیونگ یانگ برگزار شد، تیم‌های کره شمالی و ژاپن به مصاف هم رفتند. در این بازی کره شمالی با یک گل از سد ژاپن گذشت تا شاید با شکست قهرمان جام ملت‌های 2011 آسیا ناکامی عدم راهیابی به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا فراموش کند.

برای تیم ملی فوتبال کره شمالی در این بازی خانگی "پاک نام چول" در دقیقه 50 موفق به گلزنی شد و تیمش را به سه امتیاز رساند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم میزبان از دقیقه 77 به دنبال اخراج "یونگ ایل گوان" با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

در این گروه تیم ژاپن با 10 امتیاز و تفاضل گل 12+ بالاتر از ازبکستان ایستاده است که همین تعداد امتیاز را با تفاضل گل 3+ دارد. پیروزی یک برصفر در بازی امروز تیم کره شمالی را 6 امتیاز کرد تا همچنان تیم سوم جدول رده بندی گروه C از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا باشد. پیش از این صعود تیم‌های ژاپن و ازبکستان از این گروه به مرحله چهارم رقابت‌ها قطعی شده بود.

دیگر تیم پیروزی دیدارهای امروز استرالیا بود که موفق شد در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک شکست یک بر صفر را به میزبان خود تایلند تحمیل کند. تنها گل این استرالیا در این بازی خارج از خانه را "برت هولمان" در دقیقه 77 به ثمر رساند تا این تیم همچنان با 12 امتیاز صدرنشین گروه D باشد و صعودش به مرحله چهارم مسابقات قطی شود.