کرسی آزاداندیشی "دانشگاه اسلامی کارآمد یا ناکارآمد" در دانشگاه لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا کوشکی یکی از مدرسان دانشگاه لرستان در این کرسی آزاداندیشی اظهار داشت: دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که معارف و دستورالعمل های اسلام در شش حیطه دانشجو، استاد، مدیریت، سیستم آموزشی، محتوای آموزشی و فضای دانشگاه بر آن حاکم باشد.

وی از تولید علم، طراحی پیشرفت جامعه، تربیت نیروهای متخصص و حرکت سیاسی به عنوان کارکردهای دانشگاه نام برد.

این مدرس دانشگاه لرستان با اشاره به جمله امام راحل (ره) مبنی بر اینکه علوم طبیعی اسلامی و غیر اسلامی نداریم، تصریح کرد: علوم طبیعی حکایت از واقعیت می کند و واقعیت ها نیز همان آیه های خداوند هستند، با این حال در غرب پیش فرض هایی در خصوص علوم طبیعی وجود دارد که اسلامی نیست؛ به عنوان نمونه این پیش فرض وجود دارد که برای طبیعت خالقی وجود ندارد که نتیجه این موضوع این می شود که علت های طبیعی تنها در طبیعت موثر هستند و علت های ماوراءالطبیعه هیچ تاثیری ندارند.

کوشکی یادآور شد: در اسلام مبنای علوم انسانی شناخت انسان است؛ اما در مکتب های غربی انسان شناسی با اسلام مغایرت دارد.