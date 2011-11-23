آمریکا و سدی به نام ایران؛ آزمون راهکاری اشتباه در برابر ملتی مقاوم

تحریمهای روز دوشنبه به دنبال انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران اعمال شد و این در حالی است که در سالهای گذشته این نکته به خوبی بر آمریکا و متحدانش ثابت شده که فشارهای وارد شده بر ایران بی تاثیر است.

اعمال تحریم بر ایران یک پروژه شکست خورده است، زیرا انتشار مرتب گزارشهای رسانه های غربی در این خصوص و دور زدن تحریمها از سوی شرکتهای غربی به ویژه آمریکایی برای داد و ستد با جمهوری اسلامی و برخورد دوگانه آمریکا با این تحریمها نشان می دهد که راهکار تحریم نمی تواند ایالات متحده را در برابر ایران به مقصد برساند اعمال تحریم بر ایران یک پروژه شکست خورده است، زیرا انتشار مرتب گزارشهای رسانه های غربی در این خصوص و دور زدن تحریمها از سوی شرکتهای غربی به ویژه آمریکایی برای داد و ستد با جمهوری اسلامی و برخورد دوگانه آمریکا با این تحریمها نشان می دهد که راهکار تحریم نمی تواند ایالات متحده را در برابر ایران به مقصد برساند. اعمال تحریم بر ایران یک پروژه شکست خورده است، زیرا انتشار مرتب گزارشهای رسانه های غربی در این خصوص و دور زدن تحریمها از سوی شرکتهای غربی به ویژه آمریکایی برای داد و ستد با جمهوری اسلامی و برخورد دوگانه آمریکا با این تحریمها نشان می دهد که راهکار تحریم نمی تواند ایالات متحده را در برابر ایران به مقصد برساند.

اما مقامات غربی معتقدند آمریکا در برابر ایران دو راهکار دیگر نیز دارد و این راهکارها تشویق و تنبیه هستند.

در همین رابطه نخست "جو بایدن" معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، اعلام کرد : در صورتی که اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله کند، آمریکا مانعش نخواهد شد. پس از آن هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ آمریکا، موفقیت مذاکره‌ بدون پیش ‌شرط با ایران را زیر سوال برد. وی حتی از چتر دفاعی متحدان آمریکا در منطقه سخن گفت، به طوری که رژیم صهیونیستی تصور کرد که شاید آمریکا به این نتیجه رسیده که ایران به زودی به بمب اتمی دست خواهد یافت.

چندی پیش نیز این خبر منتشر شد که در صورتی که مذاکره با ایران تا ماه سپتامبر به نتیجه نرسد تحریمهایی در زمینه‌ انرژی و سوخت به ایران تحمیل خواهد شد.

پس از آن منابع نظامی آمریکا در واشنگتن گفتند که یک بمب ۱۳ تنی جدید که قابلیت تخریب اهداف زیرزمینی را دارد پیش از موعد آماده‌ بهره‌ برداری خواهند ساخت، خبری که به اعتقاد نومحافظه کاران می‌ تواند نوعی آمادگی ارتش آمریکا برای حمله‌ احتمالی علیه تاسیسات زیرزمین هسته‌ ای ایران تلقی شود.

اوباما چه می‌خواهد؟





در یک سال اخیر سیر تحولات ایران و جبهه گیری های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و همچنین رژیم صهیونیستی در قبال آن، نومحافظه‌ کاران آمریکا را خشنود کرده است، اما با وجود همه‌ تناقضات موجود میان جمهوریخواهان، دموکراتها و نومحافظه کاران، عوامل مختلف دست به دست هم دادند و راهبرد جدید آمریکا در برابر ایران تکوین یافت.

در همین رابطه "دنیس راس" مشاور وزارت امور خارجه‌ آمریکا در امور خاورمیانه که اخیرا از سمت خود استعفا داده ، در کتابی که به تازگی به انتشار رسیده راهبرد جدیدی را مطرح کرده که با وجود انتقادهای متعدد به نظر می ‌رسد که اکنون به برنامه‌‌ رسمی دولت آمریکا بدل شده است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد میان مقامات آمریکایی درباره نحوه رفتار با ایران اختلاف عقیده وجود دارد .اما با این حال به نظر می رسد سرسختی ایران و ایستادگی جمهوری اسلامی در حق مسلم خود سبب سردرگمی اوباما شده، زیرا مقامات کاخ سفید هراز چند گاهی اظهارات متفاوتی را درباره نحوه برخورد با تهران ایراد می کنند . راس در این کتاب می‌ گوید : آمریکا باید سیاست مذاکره‌ بدون پیش ‌شرط با ایران را همزمان با افزایش فشار بر این کشور در پیش بگیرد. این فشار می ‌تواند از فشار سیاسی تا تهدید به حمله‌ نظامی را شامل شود. راس در این کتاب می‌ گوید : آمریکا باید سیاست مذاکره‌ بدون پیش ‌شرط با ایران را همزمان با افزایش فشار بر این کشور در پیش بگیرد. این فشار می ‌تواند از فشار سیاسی تا تهدید به حمله‌ نظامی را شامل شود.

بر اساس این برداشت جدید، تهدیدهایی که در زمستان گذشته بر ایران اعمال شد به معنای شکست سیاست نزدیک شدن به ایران نیست، بلکه گامی منطقی است در مسیر حل و فصل اختلافات با ایران.

راس می ‌گوید : "ایران باید دریابد که با ادامه‌ برنامه‌ هسته ای‌ خود بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد".

در راهبرد راس، دست کشیدن از غنی ‌سازی اورانیوم برای ایران به معنای از دست رفتن اعتبار است. بنابراین باید به ایران اجازه داد تا تحت نظارت شدید بین‌المللی اورانیوم را غنی کند.





بر پایه‌ راهبرد راس، باید اروپاییها را قانع کرد که تحریمهای شدیدتری علیه ایران در نظر بگیرند، به خصوص در حوزه‌ انرژی که ایران بسیار در ‌آن آسیب‌ پذیر است.

راس می نویسد : باید برای ایرانیها روشن کرد که بمب، امنیت آنها را بالا نخواهد برد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ آمریکا، می ‌گوید : تهدید اتمی را تنها وقتی می ‌توان خنثی کرد که با تهدیدی متقابل پاسخ داده شد.

در این کتاب همچنین آمده است : آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران در همسایگانش رعب و وحشت ایجاد کرده و دامنه‌ قدرتش را توسعه دهد. به گفته‌ او، وقتی ایران می ‌‌بیند که "همسایگانش سلاحهای بیشتری از خارج دریافت می‌ کنند، توانایی بیشتری در مبارزه با تروریسم دارند، از سیستم دفاع موشکی و از موقعیتی برخوردارند که موشکهای ایران را با ضد موشک‌ پاسخ گویند، باید از خود بپرسد که فعالیتهای هسته ای چه چیزی برای آنها آورده است؟"

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد میان مقامات آمریکایی درباره چگونگی رفتار با ایران اختلاف عقیده وجود دارد به نحوی که راس، کلینتون و همفکران آنها معتقدند ترکیبی از تحریم، تهدید و تشویق می ‌تواند موفقیت ‌آمیز باشد، اما گروه دیگر که از زمان بوش در دولت آمریکا حضور دارند معتقدند تنها با شدت عمل می توان جلوی پیشرفت ایران را گرفت، اما با این حال به نظر می رسد سرسختی و ایستادگی جمهوری اسلامی بر حق مسلم خود سبب سردرگمی اوباما شده، زیرا مقامات کاخ سفید هر از چند گاهی اظهارات متفاوتی را درباره چگونگی برخورد خود با تهران ایراد می کنند.