80 سالن ورزشی دانشگاه پیام نور به بهره برداری می رسد

سید حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: نگاه مسئولان علمی کشور به ورزش نگاهی مثبت و سازنده است که آینده ای روشن را برای ما به همراه دارد.

وی، در مورد سرانه ورزشی این دانشگاه در سراسر کشور عنوان کرد: دانشگاه پیام نور از دانشگاه های نیمه حضوری و غیرحضوری کشور است که در این زمینه نگاه خاصی به سرانه ورزشی نداریم که بخواهیم رقم و عددی را در مقایسه با بخش های دیگر اعلام کنیم.

قاسمی با اعلام اینکه هم اکنون 54 سالن ورزشی در دانشگاه های پیام نور کشور موجود است، افزود: در مجموع با توجه به ظرفیت هایی که دانشگاه پیام نور در اختیار دارد حرکتهای بسیار خوبی در امر ورزش انجام شده .ساخت حدود 80 سالن ورزشی از مهمترین اقدامات ما است.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 1391 با بهره برداری 80 سالن ورزشی در دست ساخت در مجموع تعداد سالن های ورزشی دانشگاه های پیام نور به 134 سالن برسد.



عضو هیئت علمی و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با اعلام اینکه گام های بزرگی در این واحد بزرگ دانشگاهی در حال انجام است، تصریح کرد: رویکرد اصلی ما در ساخت سالن بهره وری و پرداختن به کیفیت آنها است البته اگر این سالن ها فعال شوند ظرفیت های بسیار خوبی برای ورزش پیام نور به وجود می آید.

حضور 13 ورزشکار دانشجوی ملی پوش پیام نور در یونیورسیاد جهانی دانشجویان



مدیرمسئول روزنامه ایران ورزشی و تحلیلگر و کارشناس مسائل ورزشی با اشاره به حضور تیم ملی دانشجویان در یونیورسیاد دانشجویان جهان در کشور چین یادآور شد: در رویداد اخیر ورزشی که به عنوان یونیورسیاد جهانی در کشور چین برگزار شده که حدود 13 درصد از کاروان اعزامی ایران اسلامی از انشجیان دانشگاه های پیام نور بودند.



وی با اشاره به امر مهم تحصیل در کنار ورزش عنوان کرد: همانطوری که بزرگان دین اسلام و ائمه اطهار در احادیث و روایات فرمودند عقل سالم در بدن سالم است، پس باید زمینه ای مهیا شود تا دانشجویان که از آینده سازان جامعه اسلامی ما هستند علاوه بر تحصیل به تربیت جسم بپردازند.



مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور یادآور شد: خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور در بین قهرمانان ورزش دانشگاهی سهم به‍سزایی دارد.