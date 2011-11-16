حجت الاسلام سیدحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از موضوعات بنیادین مورد توجه سپاه که به عنوان مأموریت اصلی آن را دنبال می‌کند تکریم و تعظیم واقعه غدیر خم است.



وی افزود: تبیین جریان غدیر از این جهت اهمیت دارد که عالم وابسته به امر ولایت است و ما معتقدیم که ولایت ولی الله می‌تواند انسان را به ولایت خداوند برساند.



اکبری بیان داشت: در روایات ماثور است که خداوندا اگر می‌خواهی خودت را به من معرفی کنی نبی و رسول و ولی خود را به من معرفی کن زیرا نشناختن امام همان و گمراهی انسان همان.



وی اظهار داشت: تبیین امر ولایت مورد تاکید همه انبیاء و اولیاء است و نظام جمهوری اسلامی نیز به عنوان پیشاهنگ نطام جهانی اساسی ترین کار آن تبیین واقعه غدیر است.



اکبری اظهار داشت: اگر در صدر اسلام واقعه غدیر برای مردم تبیین می شد و مردم بر عهد خود با نبی اسلام باقی می‌ماندند امروز شاهد این همه هجمه‌ها و بلایا نبودیم.



وی افزود: سپاه علی بن ابیطالب(ع) در راستای انجام این رسالت ماموریت تبیین غدیر را برای خود تعریف کرده از این رو از سال قبل بازسازی واقعه غدیر را در دستور کار خود قرار داده است و امسال نیز در 120 شهر کشور این بازسازی انجام می‌شود.



نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب ادامه داد: بازسازی واقعه غدیر در روز عید از سوی هنرمندان بسیجی استان برگزار می‌شود و همان طور که سال قبل 50 هزار بازدید کننده داشت پیش بینی می‌کنیم امسال نیز صد هزار بازدید داشته باشد.



وی تأکید کرد: محتوای متن‌های این روایت غدیر تماما مستند است و قرائت خطبه غدیر از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

