  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۲۹

يك روزنامه ژاپني خبر داد :

احتمال درخواست آمريكا براي ارجاع پرونده هسته اي كره شمالي به شوراي امنيت

روزنامه اي ژاپني به نقل از مقامات كاخ سفيد نوشت در صورت عدم همراهي كره شمالي در مذاكراتي شش جانبه براي بحران هسته اي اين كشور پرونده پيونگ يانگ به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سانكاي شيمبون  ، آمريكا در نظر دارد مهلت دوباره اي براي گفتگوهاي جديد براي حل بحران هسته اي كره شمالي به اين كشور دهد .

اين روزنامه در شماره روز پنج شنبه خود طي گزارشي نوشت : در حالي كه چند هفته تا برگزاري دور جديد مذاكرات شش جانبه با حضور نمايندگاني از كشورهاي آمريكا ،‌ روسيه ، ژاپن ، چين ، كره شمالي و كره جنوبي باقي مانده است مقامات واشنگتن سعي دارند در همين راستا گفتگوهاي مقدماتي را با مقامات پيونگ يانگ انجام دهند .

بنا به نوشته اين روزنامه مقامات كاخ سفيد اعلام كرده اند چنانچه پيونگ يانگ به خواسته هاي واشنگتن در خصوص حل بحران هسته اي خود جامه عمل نپوشاند " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در سخنراني آتي خود در سازمان ملل بر ارجاع پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل اصرار و پافشاري خواهد كرد .  

سانكاي شميبون همچنين تصريح كرد : رئيس جمهوري آمريكا معمولا گزارش ساليانه خود را پايان ماه ژانويه به سازمان ملل ارائه مي كند اما امسال با تاخير و 2 فوريه اين گزارش را مطرح مي كند .

كره شمالي اواسط ماه دسامبر با هشدار به مقامات آمريكايي بر تداوم انجام مذاكرات شش جانبه ابراز ترديد كرده بود .

 

کد مطلب 146089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها