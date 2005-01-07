احتمال درخواست آمريكا براي ارجاع پرونده هسته اي كره شمالي به شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سانكاي شيمبون ، آمريكا در نظر دارد مهلت دوباره اي براي گفتگوهاي جديد براي حل بحران هسته اي كره شمالي به اين كشور دهد .

اين روزنامه در شماره روز پنج شنبه خود طي گزارشي نوشت : در حالي كه چند هفته تا برگزاري دور جديد مذاكرات شش جانبه با حضور نمايندگاني از كشورهاي آمريكا ،‌ روسيه ، ژاپن ، چين ، كره شمالي و كره جنوبي باقي مانده است مقامات واشنگتن سعي دارند در همين راستا گفتگوهاي مقدماتي را با مقامات پيونگ يانگ انجام دهند .

بنا به نوشته اين روزنامه مقامات كاخ سفيد اعلام كرده اند چنانچه پيونگ يانگ به خواسته هاي واشنگتن در خصوص حل بحران هسته اي خود جامه عمل نپوشاند " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در سخنراني آتي خود در سازمان ملل بر ارجاع پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل اصرار و پافشاري خواهد كرد .

سانكاي شميبون همچنين تصريح كرد : رئيس جمهوري آمريكا معمولا گزارش ساليانه خود را پايان ماه ژانويه به سازمان ملل ارائه مي كند اما امسال با تاخير و 2 فوريه اين گزارش را مطرح مي كند .

كره شمالي اواسط ماه دسامبر با هشدار به مقامات آمريكايي بر تداوم انجام مذاكرات شش جانبه ابراز ترديد كرده بود .