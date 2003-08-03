اعضاي كميسيون شوراياري ها انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رسول خاد م ازغدي ، محمود خسروي وفا ، حمزه شكيب ، نسرين سلطانخواه و حسن بيادي به عنوان اعضاي اين كميسيون انتخاب شدند

كميسيون شورا ياريها وظيفه نظارت بركار شورا ياريهاي محلات و تصويت پيشنهاد هاي آنها را به عهده دارد . اين كميسيون با تشكيل اولين جلسه رسمي خود رييس و نائب رييس را انتخاب مي كند و مصوبات اين كميسيون باتصويت اكثريت آرا جنبه قانوني پيدا مي كند. در اين جلسه همچنين 11 تبصره از لايحه اصلاح بودجه شهرداري تهران تصويب شد.

براساس اين اصلاحيه شهرداري تهران مي تواند وجوه موجود در حسابهاي سپرده مناطق و سازمانهاي مستقل و غير مستقل خود را نزد يكي از بانكها ي داخلي به صورت سپرده سرمايه گذاري مدت دار قرار دهد و از سود حاصل از آن به عنوان منبع تامين اعتبار بودجه سال 1383 استفاده كند .

همجنين به شهرداري تهران اجازه داد شد به منظور ساماندهي امور متكديان ، دختران فراري ، كودكان و زنان خياباني و ساير آسيب ديدگان اجتماعي مبلغ 10 ميليارد ريال از محل اعتبار بودجه جاري خود هزينه كند . علاوه بر آن با اصلاح يك تبصره ديگر از لايحه بودجه شهرداري مبلغ 10 ميليارد ريال از محل اعتبار اين سازمان براي ساماندهي و آغاز عمليات اجرايي پروژه بازسازي محل زندان قصر اختصاص يافت كه به تدريج و با پيشرفت كار هزينه مي شود.

به موجب اين اصلاحيه شهرداري تهران مي تواند با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي و معماري از طريق احداث مجتمع هاي تجاري ، اداري در محدوده مجاور ايستگاههاي مترو با مشاركت بخش خصوصي تا سقف 300 ميليارد ريال در آمد به دست آورد و معادل آن را براي توسعه شبكه حمل و نقل شهري د راختيار شركت متروي تهران قراردهد .

همچنين شهرداري تهران مي تواند با اختصاص 50 ميليارد ريال از محل درآمد هاي خود براي خريد و تملك نهايي زمينها و املاك متعلق به وزارتخانه ها ، شركتهاي دولتي ، بانكها ونهادهاي عمومي غير دولتي واشخاص حقيقي كه املاك آنها در محدوده طرح قرار دارد هزينه كند.

شوراي شهر تهران همجنين به شهرداري تهران اجازه داد مبلغ 450 ميليون ريال از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده ، براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام ، اظطراري وپيش بيني نشده هزينه كند.

در اين جلسه مقرر شد مبلغ 40 ميليارد ريال از اعتبار بودجه جاري شهرداري تهران براي كمك به صندوق بازنشستگي كشور اختصاص داده شود .

بر اساس اين اصلاحيه برداخت حقوق ،دستمزد ، مزاياي شغلي ، فوق العاده شغلي و اضافه كار كاركنان شهرداري و نيز پرداخت هر نوع هزينه باعنوان پاداش ، حق جلسه ، حق تحقيق و حق مشاوره به صورت نقدي و غير نقدي از محل اعتبار عمراني شهرداري به طور كلي ممنوع است .