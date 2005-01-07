رضا جعفر زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در پاسخ به اين پرسش كه آيا پروازهاي ايران به كشورهاي آسياي جنوب شرقي به دليل شيوع بيماري قطع شده است، گفت: به هيچ وجه پروازها قطع نشده و همچنان برقرار است.
وي تصريح كرد: البته سازمان هواپيمايي كشوري نيز تاكنون هيچ بخشنامه اي مبني بر قطع پروازها به كشورهاي آسيايي جنوب شرقي صادر نكرده و طبق برنامه پروازهاي دو شركت هواپيمايي ماهان و ايران اير به آن كشورها انجام مي شود.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور در گفت و گو با "مهر" اعلام كرد:
قطع پروازهاي ايران به آسياي جنوب شرقي كذب محض است
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور قطع پروازهاي ايران به آسيايي جنوب شرقي را به دليل شيوع بيماري كذب محض خواند.
کد مطلب 146095
نظر شما