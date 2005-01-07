  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۲۰

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور در گفت و گو با "مهر" اعلام كرد:

قطع پروازهاي ايران به آسياي جنوب شرقي كذب محض است

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور قطع پروازهاي ايران به آسيايي جنوب شرقي را به دليل شيوع بيماري كذب محض خواند.

رضا جعفر زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در پاسخ به اين پرسش كه آيا پروازهاي ايران به كشورهاي آسياي جنوب شرقي به دليل شيوع بيماري قطع شده است، گفت: به هيچ وجه پروازها قطع نشده و همچنان برقرار است.
وي تصريح كرد: البته سازمان هواپيمايي كشوري نيز تاكنون هيچ بخشنامه اي مبني بر قطع پروازها به كشورهاي آسيايي جنوب شرقي صادر نكرده و طبق برنامه پروازهاي دو شركت هواپيمايي ماهان و ايران اير به آن كشورها انجام مي شود.
کد مطلب 146095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها