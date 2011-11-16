دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 90 شرکت کرده و در دوره‌های روزانه و شبانه مجاز به انتخاب رشته شده‌‌اند، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

معاون سازمان سنجش خاطرنشان کرد: داوطلبان مجاز با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه می توانند از 23 تا 28 آبان به سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند و پس از پرداخت وجه مربوط به تکمیل ظرفیت (مبلغ 28 هزار ریال) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی، اقدام کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند 10 کد رشته را از میان رشته های اعلام شده در فرم انتخاب رشته انتخاب کنند.

طباطبایی یادآور شد: داوطلبان در صورت قبولی نهایی در این گزینش، قبولی قبلی آنان "کان‌لم یکن" تلقی خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضی، در دوره‌های روزانه اعلام شده در این اطلاعیه پذیرفته شوند و یا قبولی قبلی آنان دوره روزانه باشد، حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 91 را نخواهند داشت.

وی گفت: در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در گزینش، با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

معاون اجرایی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: پذیرفته‌شدگان متمرکز آزمون سراسری در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند و پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان دیپلمه رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش مجاز به ثبت‌نام و شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی اعلام شده در این اطلاعیه نیستند.

معاون سازمان سنجش از اضافه شدن کد رشته های جدید در این مرحله خبر داد و یادآور شد: 6 کد رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، زمین شناسی، دو دوره روزانه و شبانه رشته دامپزشکی و عکاسی به مرحله تکمیل ظرفیت اضافه شد.

رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی علوم ریاضی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه دامغان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار / مهندسی صنایع رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی علوم تجربی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه دامغان زمین شناسی دانشگاه زابل دامپزشکی رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی هنر دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه تهران عکاسی

داوطلبان توجه داشته باشند که محل پذیرش، ظرفیت و شرایط هر دانشگاه متفاوت است و باید برای اطلاعات تکمیلی به جدول اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند. همچنین کدرشته محل 9458 مندرج در اطلاعیه قبلی مربوط به رشته مرتع وابخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی با محل تصیل اموزشکده کشاورزی مشکین شهر حذف شد و دوره شبانه رشته دامپزشکی شهریه دارد.