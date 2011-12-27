به گزارش خبرنگار مهر،«گنجینه کامل نگارش‌های دانشجویی» نوشته مشترک پردیس بهمنی و حسین علیان که به آموزش روش‌های تحقیق دانشگاهی اختصاص دارد، توسط انتشارات آراد منتشر شد.

این کتاب ویژه دانشجویان تدوین شده و از منابع درسی دانشگاهی محسوب می‌شود که به دانشجویان کمک می‌کند درس روش تحقیق را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارند و تحقیقات منسجم‌تری ارائه کنند.

این کتاب بالغ بر 300 صفحه دارد و برای دانشجویان رشته‌های فنی، پزشکی، هنر و علوم انسانی کاربرد دارد.

پردیس بهمنی یکی از مولفان اثر معتقد است، تاکنون منابعی که درباره روش تحقیق موجود بوده است انسجام کافی ندارد و این اثر به دلیل منسجم بودن بحث‌ها برای رشته‌های مختلف، کاربردی است.

این کتاب روش‌های پایان‌نامه، رزومه و مقاله‌نویسی و روش تحقیق را به دانشجویان آموزش داده است.