به گزارش خبرنگار مهر،«گنجینه کامل نگارشهای دانشجویی» نوشته مشترک پردیس بهمنی و حسین علیان که به آموزش روشهای تحقیق دانشگاهی اختصاص دارد، توسط انتشارات آراد منتشر شد.
این کتاب ویژه دانشجویان تدوین شده و از منابع درسی دانشگاهی محسوب میشود که به دانشجویان کمک میکند درس روش تحقیق را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارند و تحقیقات منسجمتری ارائه کنند.
این کتاب بالغ بر 300 صفحه دارد و برای دانشجویان رشتههای فنی، پزشکی، هنر و علوم انسانی کاربرد دارد.
پردیس بهمنی یکی از مولفان اثر معتقد است، تاکنون منابعی که درباره روش تحقیق موجود بوده است انسجام کافی ندارد و این اثر به دلیل منسجم بودن بحثها برای رشتههای مختلف، کاربردی است.
این کتاب روشهای پایاننامه، رزومه و مقالهنویسی و روش تحقیق را به دانشجویان آموزش داده است.
