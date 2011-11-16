27 قطعه ایران چک جعلی در یزد کشف شد

محمدصادق بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازرسی از یک خودرو سواری پیکان مشکوک، 27 قطعه ایران چک جعلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: این خودرو در ایستگاه ایست و بازرسی فراغه ابرکوه و در هنگام کنترل خودروهای عبوری شناسایی و متوقف شده است.

بیگی عنوان کرد: در بازرسی از خودرو 27 قطعه ایران چک جعلی 500 هزار ریالی کشف شد و در این راستا راننده و سرنشین که هر دو ساکن اراک بودند، دستگیر شدند.

وی بیان داشت: هر دو متهم به مقر انتظامی منتقل شدند و در سرنشین خودرو در بازجویی اظهار داشت که ایران چک‌ها را از فردی در کرج خریداری و مقداری از آنها را خرج کرده‌ ام.

فرمانده انتظامی ابرکوه عنوان کرد: در این زمینه دو متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با حکم قضایی روانه زندان شدند.