آزمون استخدام ادواري، كورسوي اميد هزاران جوان بيكار

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، امروزه بيشتر جوانان براي اينكه بتوانند كار و شغل بهتري به دست آورند ، راه دانشگاه و گذراندن تحصيلات عاليه را در پيش مي گيرند اما پس از فارغ التحصيلي، مدت زيادي را بايد صرف يافتن شغل مناسب كنند اگرچه براي حداقل استخدام موجود مدرك يكي از ملاكهاي پذيرفته شدن است اما امروزه با افزايش تعداد فارغ التحصيلان و ميزان بسيار اندك استخدام در دستگاههاي دولتي و غيردولتي داشتن مدرك ديگراز اولويت چنداني برخوردار نيست.

چند سالي است كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور استخدام افراد در دستگاههاي دولتي و همچنين با هدف متناسب سازي شغل با رشته افراد متقاضي فعاليت در دستگاههاي مختلف آزموني با عنوان استخدامي ادواري مطرح شده و به موجب آن تمامي فارغ التحصيلان داراي مدرك كارداني ، كارشناسي و بالاتر بايد براي استخدام دراين آزمون شركت كنند.

بيش از 3 ميليون داوطلب جوياي كار در كشور وجود دارد

بر اساس آمار 3 ماهه اول سال 83 ، نرخ بيكاري در كشور 4/10 درصد اعلام شده وهمچنين بيش از 3 ميليون داوطلب جوياي كاردر كشور وجود دارند كه در اين ميان اكثر آنها را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي دهند بنابراين با توجه به اين تعداد بالاي متقاضيان ، آزمون استخدامي نيز نمي تواند راه حل مناسبي براي جويندگان كارباشد چراكه هر ساله از ميان 400 هزار نفرشركت كننده ، 120 هزار نفر در آزمون پذيرفته شده و از ميان آنها نيز در نهايت 20 هزار نفر جذب دستگاههاي دولتي و تعدادي نيز كه آمار مشخصي از آنها وجود ندارد جذب دستگاههاي غير دولتي مي شوند.

با يك محاسبه ساده مشخص مي شود كه پس از گذشت 2دوره ازبرگزاري آزمون استخدامي ادواري در كشور و به نسبت جمعيت جوياي كار تنها 40 هزارنفر جذب دستگاههاي دولتي شده اند، بنابراين بايد فكري اساسي براي جوانان بيكار كشورشود.

مديركل دفتر آموزش وبهسازي نيروي انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر خصوص استخدام پذيرفته شدگان آزمون استخدامي ادواري دردستگاههاي مختلف كشور مي گويد: قبولي در اين آزمون به معناي استخدام صد درصد داوطلبان نيست ، بحث اشتغال مورد توجه قرار ندارد، بلكه به معناي متناسب سازي شغل با رشته افراد متقاضي صورت مي گيرد.

سيد احمد طباطبايي تصريح مي كند: استخدام اين افراد بستگي به نياز بازار و دستگاهاي دولتي وخصوصي دارد ، همچنين براساس ماده 160 قانون برنامه 4 توسعه تمام دستگاهها ، موسسات وشركتها موظفند افرادي كه در سال استخدام مي كنند، از ميان پذيرفته شدگان اين آزمون باشد ، در اين ميان تنها بانكها و موسسات اعتباري از شمول اين قانون خارج هستند و دركل سالانه 20 هزار نفر جذب دستگاههاي دولتي مي شوند.

وي به تعداد پذيرفته شدگان در آزمون اشاره كرده و مي افزايد: با توجه به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرفته شدگان در آزمون وهمچنين اعتبار 5 ساله كارنامه داوطلبان ، به طور طبيعي بايد تعداد افراد متقاضي چند برابر ظرفيت باشد تا دستگاهها با توجه به شرايط بهتر داوطلبان نسبت به استخدام آنها اقدام نمايند و با توجه به اين امر مدارك تحصيلي داوطلبان با بازار كار هماهنگي بيشتري خواهد داشت.

وي خاطر نشان مي كند: در برخي از رشته هاي تحصيلي ظرفيتهاي استخدامي اعلام شده از سوي دستگاههاي مختلف پر نمي شود و يا اينكه تعدادي از پذيرفته شدگان حاضر به فعاليت در استانهاي محروم نيستند وهمچنين بسياري از آنها نيز بلافاصله از سوي بخش خصوصي جذب مي شوند .

افزايش ظرفيت استخدام به ضرر مردم تمام مي شود

مديركل آموزش سازمان مديريت وبرنامه ريزي در خصوص افزايش ظرفيت استخدامي در دستگاههاي كشور، تاكيد مي كند: قرار نيست ظرفيت استخدام بيشتر شود چون اين كار به ضرر مردم تمام مي شود و در اين صورت دولت بزرگ شده و مانع فعاليت بخش خصوصي شده و همچنين زمينه هاي اشتغال نيز كاهش پيدا مي كند.

طباطبايي مي گويد: برگزاري آزمون بدين منظور است كه 25 درصد شركت كنندگان در حدود 20 هزار نفر از افراد واجد شرايط و آشنا با حداقل موارد مورد نياز مانند كامپيوتر ، زبان و... متناسب با مدرك تحصيلي خود و نياز بازار كار جذب دستگاههاي دولتي شوند.

به گفته وي در هيچ كشوري سالانه بيش از 4 درصد جذب دستگاههاي دولتي نمي شوند در صورتي كه اين رقم در ايران بسيار بيشتر است.

در هر حال معاون اجرايي سازمان سنجش با اشاره به اينكه آزمون استخدامي سال 84 نسبت به سال گذشته تغييري نكرده ، به خبرنگار خبرگزاري مهر مي گويد: ثبت نام اينترنتي و پستي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي ادواري سال 84 ، دو شنبه 21 ديماه در سراسر كشور آغاز مي شود .

دكتر حسين توكلي مي افزايد : تمامي داوطلبان تا روز پنج شنبه 8 بهمن ماه فرصت دارند براي ثبت نام در آزمون استخدامي ادواري سال 84 اقدام نمايند ، همچنين همزمان با ثبت نام پستي داوطلبان از طريق اينترنت نيزمي توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org ثبت نام كنند.

اما اينكه داوطلبان با برگزاري اين آزمون تا چه حد مي توانند به استخدام خود خوشبين باشند و يا تا چه اندازه سر كار گذاشته مي شوند ، بايد خود بسنجند و راه خود را برگزينند .