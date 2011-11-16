کشف تفاوت رفتاری ماده و ضد ماده در برخورد دهنده بزرگ هادرون

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماتیو چارلز" فیزیکدان پروژه LHCb در جلسه HCP 2011 روز دوشنبه اعلام کرد به نظر می رسد ذرات مزون D نسبت به ذرات ضد ماده خود با سرعتی متفاوت متلاشی می شوند. این نتیجه می تواند دلیل فراوان بودن ماده نسبت به ضد ماده را در جهان هستی توضیح دهد.

فیزیکدانان اعلام کرده اند برای اطمینان از نتایج به دست آمده باید آزمایشهای بیشتری بر روی این ذره انجام بگیرد. دانشمندان در حال حاضر درصد اطمینان این نتیجه را سیگمای 3.5 اعلام کرده اند، به این معنی که احتمال اتفاقی بودن نتیجه به دست آمده کمتر از 0.05 درصد است.

آشکارساز LHCb به منظور آزمایش بر روی ذرات مزون D که حاوی "کوارکهای زیبا" هستند ساخته شده است، این آشکار ساز روند نابودی این ذرات را پس از برخوردی پر انرژی با دیگر ذرات بنیادین نظاره می کند، پس از این برخورد کوارکهای زیبا به ذرات "کائونز" و "پایونز" تبدیل می شوند.

آشکارساز LHCb یکی از 6 پروژه مستقل در برخورد دهنده بزرگ هادرون است که به صورت خاص بر روی پدیده ای به نام "نقض توازن - بار"، تغییرات کوچک در رفتار ذرات در صورتی که ذره ای توسط ضدماده اش جایگزین شده و حول یکی از محورهایش چرخش پیدا کند، مطالعه می کند.

در مدل استاندارد فیزیک آمده است جریانهای پیچیده نابودی مزونهای D به دیگر ذرات باید بسیار به یکدیگر نزدیک باشند. آزمایشهای دیگر به ویژه آزمایشهایی که در لابراتوار فرمی انجام گرفته اند تفاوت قابل توجهی را میان روند نابودی مزونهای D کشف نکرده اند.

با این همه محققان LHCb تفاوتی 0.8 درصدی را کشف کرده اند که در صورت تایید شدن می توان از آن به عنوان اولین پدیده فیزیکی نام برد که توسط برخورد دهنده بزرگ هادرون کشف شده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، کشف چنین تفاوتی در رفتار ماده و ضد ماده می تواند در توضیح سلطه ماده بر جهان هستی نیز تاثیرگذار باشد.