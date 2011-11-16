518 نمایشگاه کتاب در مدارس کردستان برپا شد

سالار عرفانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر و با تبریک فرا رسیدن نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی گفت: به همین مناسبت ویژه برنامه هایی در آموزش و پرورش استان برای اجرا در سطح واحد های اداری و آموزشی در نظر گرفته شده است که در طول هفته کتاب 22 تا 29 آبان ماه برگزار می شود.

وی یادآور شد: در این هفته از دانش آموزان و کتابخوانان برتر در قالب اجرایی کردن طرح کتاب یاران و فرهنگیان فعال در عرصه کتاب خانه های کلاسی با عنوان نهضت مطالعه مفید در سطح شهرستان ها و مناطق تابعه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تجلیل و تقدیر می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان افزود: در این هفته ویژه برنامه استانی نهضت مطالعه مفید با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار و مسابقه ای با عنوان زیباترین جمله در خصوص کتاب و کتاب خوانی نیز در بین دانش آموزان برگزار می شود.

عرفانی نسب برگزاری 518 نمایشگاه کتاب در 518 مدرسه استان، ایجاد و راه اندازی انجمن خیرین اهدا کنندگان کتاب به کتابخانه های آموزشگاهی و کلاسی و بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی استان را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی در پایان بیان کرد: هدف اصلی آموزش و پرورش استان کردستان از برگزاری برنامه های این چنین در راستای تقویت و توجه بیشتر به نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان است.