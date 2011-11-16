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۲۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

پور رضا قلی خبر داد:

باند جعل اسناد در کرمان متلاشی شد

باند جعل اسناد در کرمان متلاشی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از انهدام باند جعل سند و مدارک در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی گفت: ماموران پلیس آگاهی کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی اعضای باند جعل اسناد و مدارک شدند و در یک عملیات غافلگیرانه پلیس این افراد را دستگیر کرد.

وی بیان داشت: پس از اینکه از وجود چنین باندی در کرمان مطلع شدیم با انجام اقدامات اطلاعاتی با نحوه کار آنها آشنایی پیدا کردیم و در یک قرار از پیش تعیین شده اعضای این باند دستگیر شدند.

سرهنگ پوررضا قلی اظهار داشت: بیش از 100 نمونه از اسناد و مدارک جعلی از این باند به دست آمد که همگی در سیستم رایانه این افراد که از منزلشان کشف شده بود موجود است.

وی ادامه داد: جعل کارت شناسایی خودرو، موتورسیکلت خودرو، سند مالکیت منزل، فیش های حقوقی، گواهی های متفاوت و بیمه نامه های شرکت های مختلف بیمه ای از جمله کارهای این باند جعل اسناد و مدارک است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان داشت: در بازرسی از منزل این متهمین دستگاه مهرسازی، چندین عدد مهر ساخته شده و انواع سندهای جعلی به دست آمد.

در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.
کد مطلب 1461050

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