باند جعل اسناد در کرمان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی گفت: ماموران پلیس آگاهی کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی اعضای باند جعل اسناد و مدارک شدند و در یک عملیات غافلگیرانه پلیس این افراد را دستگیر کرد.

وی بیان داشت: پس از اینکه از وجود چنین باندی در کرمان مطلع شدیم با انجام اقدامات اطلاعاتی با نحوه کار آنها آشنایی پیدا کردیم و در یک قرار از پیش تعیین شده اعضای این باند دستگیر شدند.

سرهنگ پوررضا قلی اظهار داشت: بیش از 100 نمونه از اسناد و مدارک جعلی از این باند به دست آمد که همگی در سیستم رایانه این افراد که از منزلشان کشف شده بود موجود است.

وی ادامه داد: جعل کارت شناسایی خودرو، موتورسیکلت خودرو، سند مالکیت منزل، فیش های حقوقی، گواهی های متفاوت و بیمه نامه های شرکت های مختلف بیمه ای از جمله کارهای این باند جعل اسناد و مدارک است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان داشت: در بازرسی از منزل این متهمین دستگاه مهرسازی، چندین عدد مهر ساخته شده و انواع سندهای جعلی به دست آمد.

در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.