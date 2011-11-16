نمایشگاه گروهی عکس با عنوان "۳۵" در زنجان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با ۴۰ اثر، حاصل کار ۴۰ عکاس زنجانی است که در کادر مربع ۳۵×۳۵ سانتیمتر، رنگی و سیاه و سفید با موضوع آزاد برگزار شد.

در نمایشگاه گروهی عکس "35" آثاری از سالار نیرهدی، سحر مختاری، لیدا ملیحی، مرتضی الیاسی، مسعود بهروان، حمیدرضا بازرگانی، اسدالله قمری‌نژاد، ناصر محمدی، حمید بیگلی، عاطفه بادآور، حمید پناهی، اکبر توکلی، مجید حبیبی، مهدی حسین‌خانلو، السانا حسینی، طا‌ها طبیانی، مریم طهماسبی، فرانک طوسی، میثم محمدی، مرتضی عباسی‌مهر، رسول عباسی‌مهر، الهه عزیزی، نواب قدک‌ساز، نوا کمالی، فاطمه گلی، محمود نظرعلیان، عبدالرضا ولایی، مازیار محمدیون، اکبر نیتی، اصغر نیتی، محمد واعظی، محمدمهدی عسگری، امیرعلی نصیری، سیده معصومه میرصدری، افشین نظری، رامین ناسوتی، کریم میرزاپور، حسین یوسفی، علی قاسمی و سارا بلوری در معرض دید عموم قرار گرفت

این نمایشگاه تا ۳ آذرماه ۹۰ همه روزه به غیر از روز جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹ در گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی، زنجان واقع در کوچه مشکی، جنب دارالقران زنجان دایر است.