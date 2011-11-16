عربستان پیش نویسی درباره سناریوی ساختگی به سازمان ملل ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پیش نویس طرحی که از سوی عربستان در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت به ایران به طور مستقیم در زمینه ترور سفیر سعودی اشاره ای نشده و محکومیت ایران نیز خواسته نشده است.

به گزارش رویترز، در این پیش نویس البته از تهران خواسته شده که به تعهدات خود! بر مبنای قوانین بین المللی پایبند باشد. در پیش نویس ارائه شده از سوی عربستان که به 193 کشور عضو مجمع عمومی ارائه خواهد شد از طرح ادعایی ترور سفیر سعودی در ریاض ابراز تاسف شده و تروریسم نیز محکوم شده است.

در این پیش نویس همچنین اقدامات خشونت آمیز علیه دفاتر و هیئتهای دیپلماتیک خارجی نیز به شدت محکوم شده است.



خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.



اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه‌های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کر، نشان داد.