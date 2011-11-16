جشنواره سراسری تئاتر ماه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرخی دبیر علمی همایش در بخشی از این مراسم که شامگاه گذشته با حضور رئیس حوزه هنری، هنرمندان و گروههای شرکت کننده در جشنواره برگزار شد، ضمن تقدیر از مسوولان حوزه هنری در برگزاری دوره هشتم جشنواره تئاتر ماه اظهار امیدواری کرد این جشنواره با تکیه بر شعار همیشگی معنویت، اندیشه و هنر در سالهای آتی به صورت بین المللی برگزار شود.
محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در سخنانی که از طریق پخش فیلم انجام شد گفت: جشنواره تئاتر ماه با شعار معنویت، اندیشه و هنر با خود دغدغه درد بزرگ بشر آخر الزمانی را دارد. هر چند از دیرباز بحران معنویت در دنیای مدرن مورد توجه متفکران، مخصوصاً متفکران غرب بوده است اما کوششهای آنان ثمری نداشته و انسان امروز غریبتر و نگرانتر از هر عصر دیگر، روزگار میگذراند و از هر طرف که میرود بر وحشتش میافزاید.
وی با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه گفت: هر ساله جشنواره تئاتر ماه، فرصت مناسبی ایجاد میکند تا هنرمندان عرصه نمایش، هنری که بنا به اعتقاد مورخان، برای بیان آیینهای دینی و مفاهیم معنوی به وجود آمده است، گرد هم آیند و با توجه به سرنوشت انسان دور از خدا، برای ایجاد رابطه بیشتر بندگان با خدا بیندیشند. امیدوارم هنرهایمان را برای ترویج کرامتهای اخلاقی و فضیلتها به کار گیریم تا انسان امروزی زندگی پر از امیدی را به دست آورد.
در ادامه مراسم برگزیدگان بخشهای مختلف به این شرح اعلام شدند:
الف- بخش کودک و نوجوان
موسیقی
لوح تقدیر و جایزه سوم: حامد مصباحی و محمد علی سعیدینیا برای نمایش "دخترک و سرباز" از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم: محمد لارتی برای نمایش "فرار از مزرعه" ازتهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول به صورت اشتراکی: سیدرضا صدرایی برای نمایش "آهو" از مازندارن، پویا فرهنگ پژوه برای نمایش "خاله سوسکه" از اصفهان
طراحی صحنه
لوح تقدیر و جایزه سوم طراحی صحنه به صورت اشتراکی: حسین باغبان برای نمایش "آهو" از مازندارن، کیوان اقبالی برای نمایش "نقشه پر درد سر" از البرز
لوح تقدیر و جایزه دوم طراحی صحنه: متین حسنیپور برای نمایش "فرار از مزرعه" از تهران
هئیت داوران در این بخش هیچ یک از آثار را حائز دریافت جایزه نخست تشخیص نداد.
طراحی عروسک
لوح تقدیر و جایزه سوم طراحی عروسک به صورت اشتراکی: حسین باغبان برای نمایش "آهو" از مازندارن، معصومه روستا برای نمایش "فرار از مزرعه" از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم طراحی عروسک به صورت اشتراکی: نسیم یاقوتی برای نمایش "رویای درخت پیر" از تهران، فرشته شفیعی و آزاده رفیعی برای نمایش "یک نقاشی از..." از تهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جایزه اول به صورت اشتراکی: مجید کیمیایی پور برای نمایش "خاله سوسکه" از اصفهان، فرشته ابراهیمی برای نمایش "ماهیهای گلی" از خراسان رضوی
بازیگردانی عروسک
لوح تقدیر و جایزه سوم: ریحانه باغ بادی برای نمایش "رویای درخت پیر" از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم" مصطفی خیر آبادی و اعظم چوپان برای نمایش "ماهیهای گلی" از خراسان رضوی
تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه اول: گروه بازیگردانان نمایش "خاله سوسکه" از اصفهان
بازیگر نوجوان
لوح تقدیر و جایزه بازیگری خردسال: سالار نجفیان و کیمیا مکاری در نمایش "اول اسم بابا" از تهران
بازیگر مرد
لوح تقدیر و جایزه سوم بازیگری مرد: حسین باغبان برای بازی در نمایش "آهو" از مازندران
لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگری مرد: حامد شریفی برای بازی در نمایش "فرار از مزرعه" از تهران
تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگری مرد: محسن میرزایی برای بازی در نمایش "گاوی که میخواست شیر باشد" از کرمان
بازیگر زن
لوح تقدیر و جایزه سوم بازیگری زن به صورت اشتراکی: مریم فرجی برای بازی در نمایش "آهو" از مازندران
آزاده محمدی برای نمایش "یک نقاشی از.." از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگری زن: بهار کریم زاده برای بازی در نمایش "اول اسم بابا" از تهران
هئیت داوران در این بخش هیچ یک از بازیگران زن را حائز دریافت جایزه اول تشخیص نداد.
نمایشنامه نویسی
لوح تقدیر و جایزه سوم نمایشنامهنویسی: سید رحیم موسوی برای نمایش "آهو" از مازندران
لوح تقدیر و جایزه دوم نمایشنامه نویسی به صورت اشتراکی: بهار کریمزاده برای نمایشنامه "اول اسم بابا" از تهران
ایمان تاج سلیمان برای نمایشنامه "گاوی که میخواست شیر باشد" از کرمان
هئیت داوران در این بخش برگزیده اول معرفی نکرد
کارگردانی
لوح تقدیر و جایزه سوم کارگردانی: متین حسن پور برای نمایش "فرار از مزرعه" از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم کارگردانی به صورت اشتراکی: بهار کریمزاده برای نمایش "اول اسم بابا" از تهران، ایمان تاج سلیمان برای نمایش "گاوی که میخواست شیر باشد" از کرمان
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول کارگردانی: مجید کیمیاییپور برای نمایش "خاله سوسکه" از اصفهان
ب- بخش تئاتر خیابانی
موسیقی
لوح تقدیر و جایزه موسیقی برگزیده: حسین ضروری سازنده موسیقی نمایش "هزار نامه نانوشته برای مادرم" از تهران
لوح تقدیر و جایزه ویژه بازیگری: باقر صفانور به خاطر بازی در نمایش "هزار نامه نانوشته برای مادرم" از تهران
بازیگر زن
هیئت داوران ضمن تقدیر از حضور بازیگران زن در نمایش خیابانی به ویژه صبا نجارزاده در نمایش "قصه هزار هزار شهرزاد" و آزاده حسینی در نمایش "من کجا و توکجا" دیپلم افتخار و جایزه خود را به فائزه صیادی برای بازی در نمایش "قصه هزار هزار شهرزاد" از تهران تقدیم کرد.
بازیگر مرد
هیئت داوران دیپلم افتخار و جایزه خود را در این بخش بدون ذکر رتبه بندی و تعیین الویت به بازیگران اهدا کرد.
مختار محمدی بازیگر نمایش "مسافر"از کردستان
امیر دلفانی بازیگر نمایش "مگه دستفروشی عیبه؟" از لرستان
ابوذر چهل امیرانی بازیگر نمایش "خانه ابدی" از تهران
موسی شیر دل بازیگر نمایش "من کجا تو کجا" از تهران
طرح و ایده
هیئت داوران دیپلم افتخار و جایزه خود را در این بخش بدون ذکر رتبه بندی و تعیین الویت به بازیگران اهدا کرد.
هادی نادری پور برای طرح و ایده نمایش "رنگ در رنگ" از یزد
جمشید عسگری برای طرح و ایده نمایش "خانه ابدی" از تهران
آرش دادگر برای طرح و ایده نمایش "مگه دست فروشی عیبه" از لرستان
حامد زارعان و مریم خاکسار تهرانی برای طرح و ایده نمایش "هزار نامه نانوشته برای مادرم" از تهران
کارگردانی
در بخش کارگردانی نیز هیئت داوران دیپلم افتخار و جایزه خود را بدون ذکر رتبه بندی و تعیین الویت به کارگردانان اهدا کرد.
کژال راست بین کارگردان نمایش "مسافر" از کردستان
ابراهیم رهگذر کارگردان نمایش "قصه هزار هزار شهرزاد" از تهران
حامد زارعان و خانم مریم خاکساری تهرانی کارگردانان نمایش "هزار نامه نانوشته برای مادرم" از تهران
ستار مهرشاد کارگردانی نمایش "مگه دست فروشی" عیبه از لرستان
نمایش برگزیده
هئیت دواران با توجه به لحاظ کردن ضوابط و مولفههای نمایش خیابانی، تندیس جشنواره را به دو نمایش زیر تقدیم کرد:
ستار مهرشاد برای نمایش "مگه دست فروشی عیبه"
حامد زارعان و مریم خاکسار تهرانی از تهران برای نمایش "هزار نامه نانوشته برای مادرم"
ج : بخش صحنهای بزرگسال
موسیقی
لوح تقدیر و جایزه سوم موسیقی: گروه موسیقی نمایش "نخو" از بوشهر
لوح تقدیر و جایزه دوم موسیقی: گروه موسیقی نمایش "مردی که دریا شد" از تهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول موسیقی: پیمان خازنی و گروه موسیقی نمایش "تبار خون" از تهران
طراحی صحنه
لوح تقدیر و جایزه سوم طراحی صحنه: منوچهر شجاع طراح صحنه نمایش "برای کلاه آهنیها" از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم طراحی صحنه: ساناز گلچین طراح صحنه نمایش "تبار خون" از تهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول طراحی صحنه: روحالله امامی طراح صحنه نمایش "باغ آتش" از لرستان
بازیگر زن
لوح تقدیر هیئت داوران: نسیم کاظمی به خاطر بازی در نمایش "آذر" از یزد
جایزه سوم بازیگری زن به صورت اشتراکی: مهرانه به نهاد برای بازی در نمایش "خط روی خط" از خراسان رضوی، مانلی حسینپور برای بازی در نمایش "خط روی خط" از خراسان رضوی
لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگر زن: گیتی قاسمی برای بازی در نمایش "مردی که دریا شد" از تهران
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگر زن: آسیه ضیایی برای بازی در نمایش "برای کلاه آهنیها" از تهران
بازیگر مرد
لوح تقدیر هیات داوران: اکبر مددی مهر برای بازی در نمایش "یک شب طوفانی" از تهران، مهدی چایایی برای بازی در نمایش "با بغضی نهفته به آهستگی" از همدان، رضا رضامندی برای بازی در نمایش "زندگی دیگران" از تهران
جایزه سوم بازیگری مرد به صورت اشتراکی: امین ابراهیمی برای بازی در نمایش "باغ آتش" از لرستان، امید شریفزاده برای بازی در نمایش "پاک نویس" از تهران
جایزه دوم بازیگری مرد به صورت اشتراکی: مهدی فریضه برای بازی در نمایش "حاشیهای بر خسرو و شیرین" از تهران، پژمان عبدی برای بازی در نمایش "برای کلاه آهنیها" از تهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگری مرد: حسین پور کریمی برای بازی در نمایش "تبار خون" از تهران
نمایشنامه نویسی
لوح تقدیر و جایزه سوم نمایشنامه نویسی به صورت اشتراکی: حسن عابدی از تهران برای نمایشنامه "سه دقیقه تا بهشت"، امین ابراهیمی از لرستان برای نمایشنامه "باغ آتش"
لوح تقدیر و جایزه دوم نمایشنامه نویسی: پژمان عبدی از تهران برای نمایشنامه "برای کلاه آهنیها"
هئیت داوران در این بخش هیچ یک از آثار را حائز دریافت جایزه اول تشخیص نداد.
کارگردانی
لوح تقدیر و جایزه سوم کارگردانی به صورت اشتراکی: سروش طاهری برای نمایش "خط رو خط" از خراسان رضوی، سید محمد مساوات برای نمایش "الف – داد-گاه – لا- هه- ی" از تهران
لوح تقدیر و جایزه دوم کارگردانی: پژمان عبدی برای نمایش "برای کلاه آهنیها" از تهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول کارگردانی: فرهاد تجویدی برای نمایش "مردی که ماهی شد" از تهران
عزت الله انتظامی، رضا فیاضی، رضا صابری، رحمت امینی، شهرام کرمی، فرشاد منظوفینیا، مریم معترف، اسماعیل شفیعی، یدالله وفاداری، حسین مسافر آستانه، محمد حسین ناصر بخت، اعظم بروجردی، مریم معترف از جمله حاضران این مراسم بودند.
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