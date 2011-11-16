جشنواره سراسری تئاتر ماه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرخی دبیر علمی همایش در بخشی از این مراسم که شامگاه گذشته با حضور رئیس حوزه هنری، هنرمندان و گروه‌های شرکت کننده در جشنواره برگزار شد، ضمن تقدیر از مسوولان حوزه هنری در برگزاری دوره هشتم جشنواره تئاتر ماه اظهار امیدواری کرد این جشنواره با تکیه بر شعار همیشگی معنویت، اندیشه و هنر در سال‌های آتی به صورت بین المللی برگزار شود.

محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در سخنانی که از طریق پخش فیلم انجام شد گفت: جشنواره تئاتر ماه با شعار معنویت، اندیشه و هنر با خود دغدغه درد بزرگ بشر آخر الزمانی را دارد. هر چند از دیرباز بحران معنویت در دنیای مدرن مورد توجه متفکران، مخصوصاً متفکران غرب بوده است اما کوشش‌های آنان ثمری نداشته و انسان امروز غریب‌تر و نگران‌تر از هر عصر دیگر، روزگار می‌گذراند و از هر طرف که می‌رود بر وحشتش می‌افزاید.

وی با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه گفت: هر ساله جشنواره تئاتر ماه، فرصت مناسبی ایجاد می‌کند تا هنرمندان عرصه نمایش، هنری که بنا به اعتقاد مورخان، برای بیان آیین‌های دینی و مفاهیم معنوی به وجود آمده است، گرد هم آیند و با توجه به سرنوشت انسان دور از خدا، برای ایجاد رابطه بیشتر بندگان با خدا بیندیشند. امیدوارم هنرهایمان را برای ترویج کرامت‌های اخلاقی و فضیلت‌ها به کار گیریم تا انسان امروزی زندگی پر از امیدی را به دست آورد.

در ادامه مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف به این شرح اعلام شدند:

الف- بخش کودک و نوجوان

موسیقی

لوح تقدیر و جایزه سوم: حامد مصباحی و محمد علی سعیدی­نیا برای نمایش "دخترک و سرباز" از تهران

لوح تقدیر و جایزه دوم: محمد لارتی برای نمایش "فرار از مزرعه" ازتهران

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول به صورت اشتراکی: سیدرضا صدرایی برای نمایش "آهو" از مازندارن، پویا فرهنگ پژوه برای نمایش "خاله سوسکه" از اصفهان