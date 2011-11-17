همکاری همه جانبه دامداران ملاردی برای ریشه کنی تب برفکی ضروری است

محمدوحید تاویلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح واکسیناسیون تب برفکی 15 هزار راس گاو شیری در دامداری صنعتی این شهرستان آغاز شد، اظهار داشت: این طرح به منظور مقابله با ویروس واگیردار تب برفکی برای گاوداری های صنعتی این شهرستان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در طرح واکسیناسیون تب برفکی جمعیت دامی این شهرستان علیه این بیماری جهت پیشگیری واکسینه می‌شوند.

تاویلی با اشاره به این که ویروس تب برفکی به شدت اشاعه پیدا می کند و مقابله با آن باید بسیار جدی گرفته شود از دامداران ملارد خواست تا همه گونه همکاری را با ماموران مراکز مایه کوبی دامپزشکی انجام دهند.

