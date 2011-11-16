پیشگیری از وقوع جرم زمینه ساز مهار جرایم سازمان یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در جمع مسئولان هسته های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان کامیاران گفت: بروز جرایم سازمان یافته ریشه در جرایم خرد دارد و هدف اصلی این معاونت مهار جرایم سازمان یافته و اشاعه فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است.

وی استفاده از پتانسیل های مردمی در امر تشکیل هسته های پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: اگر ترویج کنندگان پیشگیری از وقوع جرم در جامعه بتوانند وظایف خود را به درستی و خوبی انجام دهند آمار ارتکاب جرایم در جامعه پایین می آید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان یادآور شد: اگر هسته های پیشگیری از وقوع جرم در جامعه با حساسیت و دقت بیشتری به وظیفه خود عمل کنند حجم ورودی پرونده ها به دادگستری ها کاهش یافته و از افزایش جمعیت بالای کیفری در کشور کاسته می شود.

بابایی تاکید کرد: هسته های پیشگیری از وقوع جرم حلقه اتصال بین مردم و مسئولین دستگاه قضایی هستند و منحصر به گروه یا صنف خاصی نیستند و باید در بین تمامی اقشار جامعه شامل مساجد، دانشگاه ها و مدارس نفوذ کرده و رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

در پایان این جلسه دادستان کامیاران و رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این شهرستان از فعالیت خوب این ستاد در کامیاران خبر داد و گفت: تمامی ادارات دولتی در کامیاران در این خصوص باید با دادگستری همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

در بخش دیگری از این جلسه از اعضای فعال هسته های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان کامیاران با اهدای جوایزی تقدیر و تجلیل شد.