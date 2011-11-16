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۲۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

بابایی:

پیشگیری از وقوع جرم زمینه ساز مهار جرایم سازمان یافته است

پیشگیری از وقوع جرم زمینه ساز مهار جرایم سازمان یافته است

کامیاران - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان پیشگیری از وقوع جرم را زمینه ساز مهار جرایم سازمان یافته دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در جمع مسئولان هسته های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان کامیاران گفت: بروز جرایم سازمان یافته ریشه در جرایم خرد دارد و هدف اصلی این معاونت مهار جرایم سازمان یافته و اشاعه فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است.

وی استفاده از پتانسیل های مردمی در امر تشکیل هسته های پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: اگر ترویج کنندگان پیشگیری از وقوع جرم در جامعه بتوانند وظایف خود را به درستی و خوبی انجام دهند آمار ارتکاب جرایم در جامعه پایین می آید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان یادآور شد: اگر هسته های پیشگیری از وقوع جرم در جامعه با حساسیت و دقت بیشتری به وظیفه خود عمل کنند حجم ورودی پرونده ها به دادگستری ها کاهش یافته و از افزایش جمعیت بالای کیفری در کشور کاسته می شود.

بابایی تاکید کرد: هسته های پیشگیری از وقوع جرم حلقه اتصال بین مردم و مسئولین دستگاه قضایی هستند و منحصر به گروه یا صنف خاصی نیستند و باید در بین تمامی اقشار جامعه شامل مساجد، دانشگاه ها و مدارس نفوذ کرده و رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

در پایان این جلسه دادستان کامیاران و رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این شهرستان از فعالیت خوب این ستاد در کامیاران خبر داد و گفت: تمامی ادارات دولتی در کامیاران در این خصوص باید با دادگستری همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

در بخش دیگری از این جلسه از اعضای فعال هسته های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان کامیاران با اهدای جوایزی تقدیر و تجلیل شد.

کد مطلب 1461101

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