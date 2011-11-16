حضور فیزیکی مامور در جاده ها با فرهنگ سازی حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راهها اظهار کرد: آشنایی عامل انسانی با علایم بازدارنده و تهیه و نصب علایم تابلو در جاده ها، سبب کاهش ترافیک و تصادفات جاده ای می شود.

وی با اشاره به شروع فصل سرما و بارش برف عنوان کرد: بارندگی و بارش برف با همه برکاتی که دارد نیاز به آمادگی همراه با آموزش برای مقابله با حوادث سیل و خسارتهای ناشی از آن دارد.

استاندار اردبیل افزود: با توجه ویژه به بحث آموزش، بخش عمده ای از هزینه های درمانی و خسارتهای ناشی از آن جلوگیری می شود.

صابری به اطلاع رسانی به موقع در فصل بارندگی تاکید و تصریح کرد: برای کاهش مشکلات، صدا و سیما و دستگاههای مرتبط نسبت به اطلاع رسانی به موقع و پیشگیری از حادثه اقدام کنند.

این مسئول خواستار آمادگی دستگاههای مرتبط شد و عنوان کرد: دستگاههای اجرایی ذیربط با هماهنگی و تعامل سازنده، از تردد وسایل نقلیه بدون زنجیر چرخ جلوگیری و نسبت به تشدید اعمال قوانین و مقررات ایمنی در جاده ها به دلیل کاهش تلفات انسانی اقدام جدی کنند.

صابری همچنین به شناسایی و حذف نقاط حادثه خیز و تجهیز پاسگاهها و پایگاههای امدادی استان تاکید کرد.

وی نمک پاشی و برف روبی در نقاط اضطراری را در زمان بارش مهم دانست و تصریح کرد: دستگاهها با انسجام و همدلی همدیگر و با آمادگی کامل برای کاهش تلفات انسانی تلاش کنند.