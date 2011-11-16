پیکر 8 شهید از شهدای اقتدار در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه به طور همزمان پیکر مطهر هشت شهید از شهدای اقتدار که در حادثه انفجار زاغه مهمات در بیدگنه ملارد به شهادت رسیدند، تشییع و به خاک سپرده شد.
در این مراسم شمار زیادی از مردم شهید پرور کرج، خانواده شهدا و پاسداران و مسئولان ارشد شهرستان کرج و نمایندگان مجلس حضور داشتند.
مراسم همزمان در فردیس، مشکین دشت و محمد شهر با مراسم ویژه و نواختن مارش عزا و نوای یا حسن یا زهرای مردم برگزار شد.
در هر یک از بخشهای فردیس، مشکین دشت و محمدشهر پیکر پاک شهدای اقتدار به گلزار شهدا منتقل شده و با اجرای مراسم ویژه به خاک سپرده شد.
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